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健保海外國人停復保取消 民團：收費前要詳盡告知

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保停復保制度即將全面取消，衛福部健保署社會保險司司長劉玉娟表示，今日預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，將取消停復保制度，預告期共兩周，要在12月23日前讓舊法落日。圖／聯合報系資料照片
健保停復保制度即將全面取消，衛福部健保署社會保險司司長劉玉娟表示，今日預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，將取消停復保制度，預告期共兩周，要在12月23日前讓舊法落日。圖／聯合報系資料照片

健保停復保制度全面取消，今年12月22日成為最後申請日，目前有效停保者共21.3萬人。衛福部健保署社會保險司司長劉玉娟表示，今日預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，取消停復保制度，預告期共兩周，要在12月23日前讓舊法落日。

憲法法庭在2022年底時判決，健保的停復保雖沒有違憲，但是施行細則缺乏法律明確授權以及法律保留原則，相關條文會在判決公告2年後，也就是今年12月23日失效。

現行規定是有預訂出國六個月以上者，可以辦理停保、暫停停止繳納健保費。衛福部今日預告健保法施行細則草案中，其中刪除相關停復保相關條文共4條，必且增加39-1條，今年12月22日以前辦理停保者有效，但應在返國後按規定復保。

劉玉娟說，原本因為健保法母法沒有授權，也考量全民負擔健保的義務，將在12月23日廢止健保停復保規定。

醫改會研發組副組長吳奎彥表示，肯定政府此次作為，呼籲政策變更應該完善通知民眾，而非只有一個公文通知，應該讓海外歸國被復保的民眾充分了解變更、付費內容，避免民眾不知情。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保設計初衷就是希望全民都可以得到照顧，原本健保設有停復保規定，造成有些人考量我國有健保醫療費用較低，停保出國後，利用復保返國就醫。現在修法讓停復保落日是恢復健保的完整精神。

保險 健保 健保署

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