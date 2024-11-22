外送平台併購案 民調多不贊成…憂費用增加選擇更少

國內前2大外送平台宣布達成收購合意，將由UberEats併購Foodpanda全部股權，引發立委關注，民進黨立委賴惠員、陳培瑜、林月琴皆提出壟斷疑慮。高雄大學社會網絡創新中心今天公布民調指出，無論商家、消費者、外送員，均表達了一旦確定併購後，會造成費用增加、選擇更少、相關權益更無法被保障，顯示獨占市場有其缺點，值得政府單位注意。

賴惠員表示，單一事業單位市占率達到2分之1，就可稱為獨占，該合併案若被核准，市場占有率將逾8成，當然是壟斷，市場上不要只有一家大平台，這對消費者是不利的，因為未來若少了競爭，平台勢必減少優惠。

高雄大學社會網絡創新中心指出，本次外送平台併購之民意調查報告，自10月28日至11月10日為止，總計回收3117份有效問卷，接受民調者之於外送平台之角色，約有5成為消費者、3成為商家、2成為外送員。

民意調查結果顯示，關於「政府應該允許這次的併購？」一題，超過7成的商家及外送員投下反對票，認為政府不應該允許這次併購案之通過。而不論在消費者、商家或外送員之族群內，表達贊成本併購案意見者則不到1成。

涉及外送平台市場各利害關係人之權益保護事項，消費者部分，有高達9成3的消費者認為，當UberEats收購Foodpanda後，被調漲的相關費用會被轉嫁給消費者；超過8成的消費者認為，「商家會失去和UberEats的議價能力」、「商家因承受較高費用而會退出外送平台造成消費者選擇更少」、「UberEats提供給消費者的優惠和折扣會減少」、「不利於對消費者權益的保障」等。

商家部分，有超過7成的商家認為，「UberEats會濫用其獨占地位而任意剝削商家」、「在欠缺競爭者的情況下，UberEats會提高上架及相關費用以便提高其獲利」、「UberEats會將原先不需付費的功能改為應付費」、「商家會失去與UberEats的協商能力」、「UberEats會更傾向於和大型連鎖業者合作，進而逐漸放棄小型或特殊業者」等。