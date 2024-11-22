把握周末好天氣！下周「先濕後乾」接近冷氣團等級降溫

中央氣象署指出，明天受東北季風影響，桃園以北有零星降雨，其他地區多雲到晴。周日、周一氣溫回升、水氣減少，僅大台北地區及東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴可見陽光。下周二起另一波冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團等級，預計先濕冷後轉乾冷，影響至周五，最低溫則落在周四清晨，北部僅14、15度。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣跟今天類似，受東北季風影響，但水氣減少，桃園以北有零星降雨，其他地區多雲到晴。下周日、周一東北季風減弱，環境偏東到東南風，氣溫回升、水氣減少，大台北地區及東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴可見陽光。

黃恩鴻指出，下周二到周五受一波冷空氣影響，目前強度介於東北季風及大陸冷氣團之間，周二至周三上半天北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨；周三下半天到周五轉乾冷，東半部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。這波冷空氣預計周五白天減弱，稍微回溫，僅剩東半部有零星短暫雨，後續又接續有一波波冷空氣。

溫度方面，下周四清晨來到最低溫，低溫北部僅14、15度，中南部及花東僅15至17度，局部地區受輻射冷卻影響會再低1、2度，高溫北部19、20度，其他地區22至24度，並持續影響到周五清晨。