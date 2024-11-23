秋天口鼻乾燥怎麼辦？網友熱議8大秋季進補食材



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「秋季食補」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的秋季8大秋季進補食材。

進入秋季，天氣轉涼，乾燥的空氣容易讓人感到口鼻乾燥、皮膚緊繃，為了避免這些不適，並為即將到來的寒冬提前做好準備，現在正是補充營養，提升免疫力的最佳時機！接下來就讓我們一起來看看有哪些秋季進補好食材，可以成為健康美味的飲食新選擇吧！

「山藥」補脾養胃適合秋季養生 「蘋果」生津止渴可以潤肺止咳

▲ 網友熱議TOP8秋季進補食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「秋季食補」相關話題的討論，發現「山藥」是最受青睞的秋季進補食材，山藥富含多種胺基酸、蛋白質及礦物質，極富營養價值，有中醫師便表示「山藥具有補脾養胃、益肺固腎的作用，特別適合秋季養生」。

山藥香氣濃厚，不僅適合生食，煎、炒或煮成湯都很適合，有網友便分享如「冷食芥末山藥絲」和「山藥排骨湯」等美味料理，表示自己非常喜歡，也有網友將山藥結合其他營養食材，烹飪出「山藥枸杞鮮蝦蒸肉餅」、「麻油煎山藥餅」及「山藥炒雲耳」等創意料理，顧胃又美味！

此外，常見的水果「蘋果」也是許多人討論的秋季補品，蘋果含有β-胡蘿蔔素、維生素C及維生素等豐富營養素，營養價值高，且有「生津止渴」的功效，可以潤肺止咳，對於每逢乾燥的秋天，就會因支氣管敏感而開始慢性咳嗽的民眾格外有益，也能改善口乾及皮膚乾癢的問題。另外，蘋果也能入湯製作如「玉竹百合蘋果湯」「蘋果水梨瘦肉湯」及「蘋果海帶湯」等營養料理，絕對是秋日滋陰潤燥的好食材。

口感鬆軟的「南瓜」也是網友熱議的秋季進補食材，南瓜含有β-胡蘿蔔素、維生素A和維生素Ｂ群等豐富營養素，有助提高人體免疫力，不僅健康，還有多種烹調方法，能夠做成多樣的南瓜料理，有網友便分享南瓜可以結合海鮮、雞肉及香菇等食材，製作如「南瓜海鮮沙拉」、「南瓜燒雞」及「南瓜菇菇甘露煮」等料理，是適合融入日常美食的營養食材。

你在秋天時也容易感到口鼻及皮膚乾燥，常倦怠生病嗎？不妨嘗試以上網友熱議的秋季進補食材，滋陰潤燥，提升自身免疫力！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「秋季食補」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/12~2024/11/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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