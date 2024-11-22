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謝宜容道歉沒眼淚 遭爆恐是高衝突人格 精神醫師這樣看

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
勞動部勞發署北分署公務員之死，燒出諸多公務機關霸凌事件。本報資料照片
勞動部勞發署北分署公務員之死，燒出諸多公務機關霸凌事件。本報資料照片

勞動部勞發署北分署公務員之死，燒出諸多公務機關霸凌事件，北分署長謝宜容今透過6分50秒影片，向輕生離開的同仁、家屬、社會大眾，以及曾因她而擔心害怕的同仁道歉，有說法稱「高衝突人格」特質，謝宜容幾乎全中。不過，台北榮總社區復健精神科主任李正達表示，易怒是精神疾病常用的一種指標情緒，但不一定就屬於高衝突人格，憂鬱、躁鬱或焦慮症等，也可能會也類似表現。

精神科醫師潘建志在臉書發文表示，「高衝突人格」有幾種特質，包括愛指責與抱怨他人、思考模式非黑即白、有毒情緒隨意發洩、行為極端，讓人抓狂等，「看新聞媒體中形容的北分署長謝宜容，在上面這張表中，差不多全部命中」。

台北榮總社區復健精神科主任李正達指出，這個狀態在精神科領域上，可算是情緒化、不為人所接受的狀態，易怒的情緒本就是精神科領域中，很常被運用的一個指標，如憂鬱症、躁鬱症或焦慮症等情緒疾患，或其他壓力相關疾病，都會有這樣的症狀呈現，但預防勝於治療，當情緒和壓力累積成精神疾病時，可能就不是休息就可以改善的。

有些人的情緒，或許是短期的求好心切，但長期處於這樣的情緒壓力狀態，李正達說，易怒狀況如果愈來愈常出現在一個人身上，就要意識到情緒壓力調控的迴路，可能已經有點失常，「第一個一定要想盡辦法，去管控你的情緒」，例如轉移注意力，或做些讓自己較開心的事。

公務體系的長官，如果長期大量有這樣的情況，都不是太好的現象，李正達直言，公家單位現在要處理的事的確愈來愈多，但很多事必須要花時間慢慢地醞釀、推陳出新，很難立竿見影。

他相信，台灣絕大多數的公務人員的表現都非常好，很多時候公務人員都是自發性地想把事情做到最好，但公務單位中需按照流程完成，中間難免會遇到困難而受到打擊，他提醒，若執行公務的過程中，遇到困難之處應適時向主管反映。

在面對同仁離世、工作環境又瀰漫「低氣壓」，李正達建議，這些公務人員還是要平常心面對，「人在做天在看」，也不要過度自責，以勞動部輕生的同仁來說，相信他周邊的親友都給過一些安慰、支持和鼓勵，或許每個人都有自己的天命，可能只是上天安排到另一個時空去完成另一段的人生，如果還是覺得有遺憾，或許可以透過宗教信仰，傳達自己想說的話；整個體系或許可以藉這次事件，好好檢視有哪些需要調整的。 

壓力 情緒化 謝宜容

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