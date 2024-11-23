秋日「楓」景如畫！網友熱議TOP10賞楓景點



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞楓景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大賞楓景點。

秋天是欣賞大自然色彩變化的最佳時節，滿山楓樹由綠轉紅的美景，往往讓人驚嘆不已，賞楓也因此成為了國人秋季旅遊的熱門選擇，不僅能親近自然，更是放鬆身心的絕佳機會，現在就讓我們一同探索網友們推薦的賞楓勝地，走進染遍楓紅的山野間，享受屬於秋天的迷人魅力吧！

「杉林溪」色彩斑斕景色夢幻 「福壽山農場」漸層轉紅獨具特色

▲ 網友熱議TOP10賞楓景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「賞楓景點」的討論，可以發現位於南投的「杉林溪森林生態渡假園區」最受熱議，園區內種植了數千顆楓樹，樹種包含青楓、紫葉槭及楓香，因品種豐富且栽種範圍廣大，每年入秋，便可見杉林溪的大片楓葉在陽光下漸漸轉為鮮紅，吸引眾多遊客慕名前往，有網友便表示在秋高氣爽的天氣漫步在杉林溪的小徑上，吸收滿滿的芬多精「真的很放鬆」，盛讚秋楓美景如夢似幻，形容杉林溪充滿「濃濃秋意」，且山林間「色彩斑斕」，有網友更加碼建議可以「住兩晚好好享受」，讓自己在大自然的美景中好好放鬆。

而位於台中的「福壽山農場」也是備受網友青睞的賞楓景點之一，由於農場內擁有豐富的楓樹品種與相異的栽培環境，因此每個品種的葉子轉紅速度會不同，提到漸層式的轉色風景也是福壽山農場的特色，有網友便形容賞楓季節時，農場的楓樹會有「紅、橙、黃、綠交織成的五彩繽紛層次，是福壽山農場最夢幻的秋天風景」，農場中亦有賞楓步道可欣賞「滿是楓紅的楓樹搖曳在秋天的微風裡」，網友大讚是「一場美麗的視覺盛宴」。

四季分明的台中「武陵農場」也是秋季賞楓的熱門景點，農場內又以楓林小館、沿溪步道及陽光大草原附近的區域最受賞楓民眾歡迎，擁有多樣的楓樹品種與其他樹種，有網友形容農場內「有楓紅、萬壽菊、水杉、銀杏等爭艷」，讓人「驚豔那裡的秋季之美」，「黃澄澄的銀杏與紅透了的楓葉，美的如詩如畫」，也有網友表示被大片楓紅包圍，「讓人來到這裏心情無比的愉悅」，大讚「這裡的楓葉真的很迷人」！

除了這些賞楓熱點，你還知道其他秘境嗎？秋日的楓紅美景豔麗浪漫，趁著秋意正濃，不妨規劃一場賞楓之旅，走進這片染紅的天地，為這個秋季留下難忘的回憶吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞楓景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/11/17，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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