讓你大快朵頤不怕膩！網友熱議TOP10解膩飲食



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「解膩飲食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大解膩飲食。

隨著氣溫降低，薑母鴨與羊肉爐等冬季美食成為聚餐時的首選，但在享受豐盛佳餚的同時，過量的大魚大肉也不免讓人直呼「太膩了」，且對身體也會造成不少負擔；因此本次我們便整理出了網友熱議的解膩飲食，一起看看怎麼吃才能讓身體和味蕾清爽一下吧！

「檸檬」入菜、做飲品都清爽 「紅茶」解膩、護胃又促消化

▲ 網友熱議TOP10解膩飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網友針對「解膩飲食」相關話題的討論，可以發現「檸檬」最受熱議，其富含維生素C，可以促進腸胃蠕動、有助減緩油膩感，且具有降血脂與抗癌等功效。不少人經常會將檸檬搭配水或是茶飲用，例如有網友便表示每當自己吃得稍微油膩時，就會在氣泡水中加入新鮮檸檬，一喝便能快速解膩；還有網友曾經突發奇想，「把檸檬汁做成冰塊，再加入紅茶裡，就變成一杯酸甜解膩的檸檬紅茶」。而除了調製為飲品，酸甜清爽的檸檬也相當適合入菜，如檸檬雞、檸檬魚等料理皆受到許多人喜愛，搭配方式十分多元。

日常生活中常見的茶類飲品「紅茶」也具有去油解膩的效果。紅茶因含有茶多酚，能夠促進消化，在餐後喝上一杯紅茶，往往可以緩解飯後的油膩感；有身為紅茶愛好者的網友大讚紅茶「很適合搭配烤肉或火鍋之類的大餐，喝完能有效清爽解膩」，並透過評比各大手搖飲品牌紅茶品項的方式，於社群討論區中引起廣泛迴響。除此之外，紅茶經過完全的發酵，對胃部的刺激較小，所以也適合腸胃較弱者飲用，可以達到解膩與顧胃的雙重效果。

「柚子」也是備受網友青睞的解膩食物之一，除了熱量較低，更含有豐富的膳食纖維和維生素C，能夠幫助人體消化、促進排便。有營養師便提到，柚子非常適合當成飯後水果，除了解膩助消化外「酸甜多汁，還很有營養」，作為中秋節不可或缺的一角，正好可以中和烤肉帶來的油膩感。

此外，許多飲品中也會加入柚子果肉或新鮮柚子醬來增添口感和風味，吸引網友嚐鮮後分享「烏龍茶為底帶點柚香，整體來說酸爽順口」，認為茶與柚子的搭配相當清爽；不過也有人提醒，食用柚子還是應以適量為宜，以免反而攝取過多糖分。

現代生活中充滿各式美食的誘惑，讓人常常在不知不覺間攝入大量油脂，但在大快朵頤之際，也別忘了注意自身健康，選擇更營養均衡的飲食；你也有飯後常感油膩不適的煩惱嗎？快把以上飲食清單加入你的日常三餐中吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「解膩飲食」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/05~2024/11/05，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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