第一名讓人食慾全無！TOP6惱人聲音一聽秒崩潰



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「惱人聲音」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大惱人聲音。

日常生活中聲音無處不在，但其中就是有些聲音特別惱人，可能瞬間挑起人們的不悅，如刮黑板、咀嚼聲，甚至是小孩的哭鬧聲，除了令人感到煩躁不安外，也影響專注力，更可能對身心造成負面影響。那麼在眾多聲響中，又以哪些特別容易引起反感，光用想的就令人頭皮發麻呢？

吃飯「嘖嘖聲」令人胃口盡失又煩躁 幼兒哭鬧難控制需仰賴父母安撫

▲ 網友熱議TOP6惱人聲音 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「惱人聲音」相關話題的討論，可以發現「咀嚼食物聲」尤其惹人厭。就有網友分享「我老婆人生最討厭的事前三名，一定有一個是⋯⋯吃東西嘴巴發出嘖嘖的聲音」，引起留言共鳴表示「討厭+1，感覺很沒吃飯禮儀」、「聽了瞬間沒胃口」、「整個會煩躁到爆」，雖然每個人的用餐習慣不盡相同，不過不少人認為吃飯時盡量將嘴巴閉上是基本禮儀，不僅避免影響視覺觀感，也較不會發出咀嚼食物的的「嘖嘖」聲。

對此，有網友建議吃飯時除了注意細嚼慢嚥並將嘴巴闔上外，若遇到必須講話的情況，不妨遮住嘴巴，或指指嘴巴示意「等一下」，考量雙方的感受，以免影響到他人觀感與食慾喔！

網上還有不少網友抱怨「小孩哭聲」，說道「有時搭大眾運輸工具，聽到小孩一直哭真的很無言」、「小孩從日本哭回台灣，最糟的是父母完全沒安撫幾下」，指出在公共場合中聽到小孩尖銳的哭鬧聲實在讓人身心俱疲，尤其當父母並未妥善處理的話更是焦躁煩悶；有網友認為嫩嬰的哭聲最令人頭痛的點就在於「連罵都不行，畢竟跟嬰兒計較反而被罵是自己」，若要改善此問題還是必須仰賴父母的安撫，並表達同理「嬰幼兒哭鬧真的是無法控制的」、「只要父母有在處理我的耐心就會在線」，希望大家都能理解彼此處境並給予適當包容。

此外，當提到虐耳、讓人崩潰的聲音時，絕對少不了「金屬摩擦聲」與「刮黑板聲」。這些尖銳刺耳的聲音令網友紛紛表示「我真的好害怕不鏽鋼湯匙刮餐盒的聲音，我洗餐具都會起雞皮疙瘩」、「害怕刮黑板的聲音」，甚至有網友因此「廚房沒有鋼刷、沒有金屬鍋鏟、沒有金屬夾、連筷子都不能用金屬的」，極力避免使用金屬餐廚具，認為這些特定物體摩擦、碰撞所發出的高頻音令人難以接受，甚至「用想的都會覺得噁心起雞皮疙瘩」。

你最討厭的聲音上榜了嗎？每個人對聲音的敏感度不同，自己習以為常、不以為意的聲音對他人而言可能是極大的痛苦。雖然這些惱人聲音無法完全避免，但我們可以試著遠離或戴上耳機，並減少發出這些聲響，讓自己與周遭的人多一分自在、少一分煩躁。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「惱人聲音」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/11/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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