大洋洲橫跨非洲之角醫療外交亮眼 高醫獲國際醫療典範獎

高雄醫學大學附設中和紀念醫院投入國際醫療援助近20年，與世界各國醫院建立諸多臨床技術交流合作，特別是協助開發中國家，從非洲、大洋洲、中南美洲到東南亞都有高醫足跡，這些亮眼成就獲得第九屆國際醫療典範獎團體獎，由高醫副院長林宗憲代表接受表彰。

林宗憲表示，國際醫療中心長年都在進行國際醫療公衛合作，希望能改善並提升外國醫療水準，配合聯合國指標如永續發展目標(SDGs)作為指引，共同擬定目標而努力達成，憑藉醫療衛生軟實力，擴大影響力。

高醫2018年起首度進入越南、2019年承接衛生福利部多項新南向醫衛合作計畫，自2022年起負責南越峴港以南區域迄今，與東洋、北榮，三方共同簽署「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU」，組成台灣國家隊協助台灣醫藥產業前進越南，成功「以醫帶商」進入越南，為國內醫藥合作前進越南的首例，邀請越南醫護人員來台參訪、培訓，深入瞭解台灣醫療技術與醫衛產品臨床應用。

除新南向計畫，2021年起前進非洲之角，與財團法人國際合作發展基金會攜手合作索馬利蘭公衛計畫，推動索國孕產婦及嬰兒保健功能提升，索馬利蘭一般家庭普遍生育6個小孩以上，其中新生兒死亡率及孕產婦死亡率皆為台灣的10倍以上。

索國許多民眾仍為游牧生活，僅能依靠鄰近的衛生中心助產士接生，只有需要手術時才由醫師接手，高醫培訓16位醫護人員返回母國擔任種子教師，繼續培訓當地醫護人員，共同完成3份照護標準、1份轉診標準及第1本媽媽手冊，成功協助降低索國新生兒及孕產婦死亡率。

由於當地公立醫院多數仍採用紙筆紀錄就醫資料包含病歷、處方及檢查等，容易出現資料遺失或保存困難，亦讓醫院管理及資料整合困難重重，除協助訓練醫療外，也協助做醫療資訊開發，高醫團隊與國合會共同完成第一套台索共同開發醫療資訊系統，協助索馬利蘭公立醫療機構邁向資訊化，提升醫院管理及資訊收集效能，並於索馬利蘭最大醫院完成上線，獲得索馬利蘭衛生發展部讚許，並期待未來能擴展至該國400家公立醫療機構。

至於大洋洲索羅門群島是高醫進行國際醫療合作最長的國家，從2005年至2019年斷交為止，共15年之久，高醫成功協助索羅門群島成功推動全國學童腸道寄生蟲防治政策，以及協助新興傳染病預防並設立第一個P2實驗室，期間訓練超過30位醫護人員。高醫歷經五位院長，動用全院資源，全心投入支援索國醫療，同時也歷經6位駐索國大使，以大使館人力、物力與高醫組成台灣隊共同推動索國醫療的成長。