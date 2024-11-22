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移除鼻胃管重新體驗吃 長者：能從嘴巴吃飯的感覺真好

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供

永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕，有長者移除鼻胃管後重新體驗吃的幸福感，長者們說「能從嘴巴吃飯的感覺真好」。

台中市政府社會局副局長陳坤皇、永信社會福利基金會執行長趙明明、富宇慈善基金會秘書長周燕槿、國際職業婦女協會台中第一分會長黃玲華等人參加今天的開幕展，聽長者重新由口進食的心路歷程。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，該會將多年機構照護經驗做延伸，與台中市政府社會局攜手合作，經過半年的機構輔導，有134位長者受益；她感謝富宇慈善基金會及台中市國際職業婦女協會第一分會的活動贊助，這次展覽將呈現8位長者移除鼻胃管後的時尚潮拍作品外，也分享長者重新由口進食的心路歷程。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，富宇長期關注高齡、兒少、弱勢議題，台灣以美食文化著稱，口腔照護品質的提升，讓長者有機會拔除鼻胃管，可重新走入人群，還有機會重新品嘗美食，期盼口腔機能復甦的創意服務，能讓更多長者重拾生活中的美好。

普濟老人長期照顧中心主任楊琇媛分享說，每次阿仁阿公家屬探視，總有滿滿的一大桌菜，有次阿公因慢性阻塞性肺病發作住院，醫生與家人討論後，需放置鼻胃管接受治療，出院後，阿公擔心身體還沒復原，不敢嘗試由口進食，期間透過護理師們和現場工作人員不斷支持鼓勵，導入口腔機能復甦計畫；115天後，讓阿公移除鼻胃管，他說能從嘴巴吃飯的感覺真好。

松柏園老人養護中心組長呂志忠也分享，一位阿嬤因肺炎住院而被留置鼻胃管，雖沒聽她說管路留置的不適，但她開始整日昏睡、無精打采，不斷自拔鼻胃管，某天她看到鄰桌的阿公吃雞腿，竟悲從中來，嚎啕大哭；因此開啟她口腔機能復甦之路，現在阿嬤移除管路，她終於可以自在安心笑。

永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供
永信社會福利基金會今年與台中市政府社會局合作，進入台中市17家中小型養護機構，推展「口腔機能復甦」的創意服務，今天在台中歌劇院舉辦「食」尚復興公益攝影展開幕。圖／永信社會福利基金會提供

台中市 職業婦女 鼻胃管

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