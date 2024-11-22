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台中市府抽驗餐飲食材 這家霜淇淋不合格罰3萬元
台中市食安處啟動餐飲複合式稽查專案，稽查地方特色餐廳、大專院校及公共運輸場站周邊餐飲業、輕食料理餐飲業等，抽驗43件食材產品，其中「壽喜燒一丁」1件霜淇淋抽驗不符規定，裁罰3萬元，業者已暫停供應，食安處將持續追蹤查驗，維護市民食安與健康。
食安處指出，這次餐飲複合式稽查專案包含11家「吃到飽餐廳」、19家「公共運輸場站周邊餐廳」，以及11家「輕食料理餐廳」，共計查核41家，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則GHP、標示查核、保存來源文件、定型化契約及產品責任險等，常見缺失為未出示食品從業人員體檢報告、食材或食品未離地置放等項目，相關缺失經限期改正都複查合格。
食安處說明，這次抽驗43件食材產品，包括即食食品、米麵類製品、自製調味醬、生菜沙拉、現場供應飲品、牛豬肉原料等各類成品及食材，依產品類別分別檢驗食品添加物、食品微生物衛生標準、動物用藥等項目；其中「壽喜燒一丁」1件霜淇淋檢驗微生物衛生標準不符規定，食安處裁處3萬元，業者也已停止供應。
食安處呼籲，餐飲業者應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則，具有商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業，應依規投保產品責任險，若未依規定投保，將依食安法最高可處300萬元。市府將持續稽查抽查餐飲。最新稽查或抽驗結果及相關資訊，可至食安處「食品藥物安全教育網-食安GIS專區 https://gov.tw/eyJ 查詢。
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