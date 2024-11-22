看農民曆進補入冬抓藥翻倍 醫：天氣亂了 別再看節氣

今天是24節氣的小雪，冬季第二個節氣，中藥店食補方劑業績翻倍，中醫師認為地球氣候變遷，看農民曆進補不如看氣象預報，除非有冷氣團報到或特殊體質，否則以性平食物補身為主。

國人流傳冬季食補觀念，通常立冬到翌年立春之前是進補旺季，彰化縣二林鎮六和堂中藥堂創辦人李海咏15歲當學徒，25歲開業迄今半世紀，累積相當口碑，每年立冬以後，注重食補的民眾從各地郵寄或來電指定配方要求調配食療材料包。

李海咏表示，中藥材培植缺工加上貨源被壟斷，新冠疫情前的價格就一路上漲，品質好的當歸每台斤400元漲至800，熟地、川芎、白朮等藥材每台斤200漲至300、400元，疫情前一帖四物100元，一路漲到現今200元，冬季食補常用的八珍、十全也都漲一倍，因國人重視冬季食補，喊貴仍照買。

李海咏從顧客反映食療效果，得到品質好的材材料效用較好，價格稍高只要3、4帖就見效，若是人蔘雞、藥膳排骨等藥膳，好材料只要吃一次就能辨識差異，「中藥是良心事業」，他建議民眾買新鮮好品質的材料，勝過吃很多次食補及藥膳。

「天氣亂了，跟著天氣進補勝過看農民曆。」衛福部彰化醫院張煒東說，未必立冬過後的天氣每日很冷，像這兩天回暖出太陽，如果藥膳很補恐火氣大，產生口乾舌燥、不易入睡、長痘痘、便秘等症狀，氣候變遷的時代適合吃中性一點藥膳，例如補湯多放水、多一點青菜，燒酒雞和薑母鴨的麻油後入鍋不要先下爆香。