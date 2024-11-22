聽新聞
0:00 / 0:00
看農民曆進補入冬抓藥翻倍 醫：天氣亂了 別再看節氣
今天是24節氣的小雪，冬季第二個節氣，中藥店食補方劑業績翻倍，中醫師認為地球氣候變遷，看農民曆進補不如看氣象預報，除非有冷氣團報到或特殊體質，否則以性平食物補身為主。
國人流傳冬季食補觀念，通常立冬到翌年立春之前是進補旺季，彰化縣二林鎮六和堂中藥堂創辦人李海咏15歲當學徒，25歲開業迄今半世紀，累積相當口碑，每年立冬以後，注重食補的民眾從各地郵寄或來電指定配方要求調配食療材料包。
李海咏表示，中藥材培植缺工加上貨源被壟斷，新冠疫情前的價格就一路上漲，品質好的當歸每台斤400元漲至800，熟地、川芎、白朮等藥材每台斤200漲至300、400元，疫情前一帖四物100元，一路漲到現今200元，冬季食補常用的八珍、十全也都漲一倍，因國人重視冬季食補，喊貴仍照買。
李海咏從顧客反映食療效果，得到品質好的材材料效用較好，價格稍高只要3、4帖就見效，若是人蔘雞、藥膳排骨等藥膳，好材料只要吃一次就能辨識差異，「中藥是良心事業」，他建議民眾買新鮮好品質的材料，勝過吃很多次食補及藥膳。
「天氣亂了，跟著天氣進補勝過看農民曆。」衛福部彰化醫院張煒東說，未必立冬過後的天氣每日很冷，像這兩天回暖出太陽，如果藥膳很補恐火氣大，產生口乾舌燥、不易入睡、長痘痘、便秘等症狀，氣候變遷的時代適合吃中性一點藥膳，例如補湯多放水、多一點青菜，燒酒雞和薑母鴨的麻油後入鍋不要先下爆香。
至於藥材好壞，彰化縣中醫師公會理事長彭桂德表示，中藥材除了先天上品質的好壞，還包括後天的採收保存、炮製手法來增加功效，所以中藥材絕對有好壞之分，近年中醫師公會全力推廣安心藥材的認證，經由科學中藥廠從種植、採收、保存、炮製及包裝的過程讓中藥材品質及療效達到最好程度，價格雖比售一般中藥材高出2到3倍以上，但品質和療效也會加倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言