幕後咖啡從攤車到開店 林哲弘用桑椹與咖啡寫家鄉故事

嘉義縣青年林哲弘曾參與電影幕後製作，綽號「九龍」的他返鄉在鹿草鄉創業開設「幕後咖啡」，將幕後工作熱情投入開店，融入家鄉在地特產，端出獨一無二的咖啡，打造充滿故事性的咖啡館，今年獲創新創業獎勵補助，縣長翁章梁今到咖啡店拜訪。

林哲弘當場大展身手，利用翁章梁老家義竹鄉特產桑葚製作出一杯「翁章特調咖啡」，翁章梁第一次品嘗到桑椹風味咖啡，對林哲弘的創意讚不絕口。林哲弘分享，他常到國外尋找特殊食材，像是香港鹹檸檬，也成了他咖啡的獨特風味，創造更多新產品，吸引客人。

林哲弘說，他曾到高雄讀書及工作9年，曾從事影像工作室、咖啡廳工作，累積電影幕後製作及咖啡知識；回到家鄉鹿草後，他將爺爺的老屋改造成文青咖啡館，取名「幕後咖啡」，象徵每杯咖啡都是一場獨特視覺與味覺饗宴，就像電影每一幕都需要幕後團隊共同努力。

林哲弘回想，起初先在老屋前擺攤車，意外獲得市場熱烈迴響，賺到一些資金，才規畫在鹿草鄉開設咖啡廳；申請勞青處創業獎勵補助資源，將店面由1.0攤車升級到現在3.0咖啡館，經過2次空間改造，不僅增加座位，也成為鹿草鄉在地新亮點，吸引遊客慕名來訪。

幕後咖啡品項多元，林哲弘將嘉義縣當季水果融入咖啡及甜點，包括「拔辣GUAVA」特調，運用濃縮咖啡、芭樂原汁，搭配切塊芭樂再撒上些許梅粉，創造出鹹甜風味；「雷夢LEMON」特調，濃縮咖啡加入檸檬汁、自製紅茶糖、黑糖蜜及龍眼蜜，在表層刨滿香氣四溢檸檬皮，是清爽又獨特風味。