快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後咖啡從攤車到開店 林哲弘用桑椹與咖啡寫家鄉故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣青年林哲弘返鄉開設幕後咖啡，縣長翁章梁（左二）今天品嘗桑椹口味「翁章特調咖啡」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉開設幕後咖啡，縣長翁章梁（左二）今天品嘗桑椹口味「翁章特調咖啡」。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣青年林哲弘曾參與電影幕後製作，綽號「九龍」的他返鄉在鹿草鄉創業開設「幕後咖啡」，將幕後工作熱情投入開店，融入家鄉在地特產，端出獨一無二的咖啡，打造充滿故事性的咖啡館，今年獲創新創業獎勵補助，縣長翁章梁今到咖啡店拜訪。

林哲弘當場大展身手，利用翁章梁老家義竹鄉特產桑葚製作出一杯「翁章特調咖啡」，翁章梁第一次品嘗到桑椹風味咖啡，對林哲弘的創意讚不絕口。林哲弘分享，他常到國外尋找特殊食材，像是香港鹹檸檬，也成了他咖啡的獨特風味，創造更多新產品，吸引客人。

林哲弘說，他曾到高雄讀書及工作9年，曾從事影像工作室、咖啡廳工作，累積電影幕後製作及咖啡知識；回到家鄉鹿草後，他將爺爺的老屋改造成文青咖啡館，取名「幕後咖啡」，象徵每杯咖啡都是一場獨特視覺與味覺饗宴，就像電影每一幕都需要幕後團隊共同努力。

林哲弘回想，起初先在老屋前擺攤車，意外獲得市場熱烈迴響，賺到一些資金，才規畫在鹿草鄉開設咖啡廳；申請勞青處創業獎勵補助資源，將店面由1.0攤車升級到現在3.0咖啡館，經過2次空間改造，不僅增加座位，也成為鹿草鄉在地新亮點，吸引遊客慕名來訪。

幕後咖啡品項多元，林哲弘將嘉義縣當季水果融入咖啡及甜點，包括「拔辣GUAVA」特調，運用濃縮咖啡、芭樂原汁，搭配切塊芭樂再撒上些許梅粉，創造出鹹甜風味；「雷夢LEMON」特調，濃縮咖啡加入檸檬汁、自製紅茶糖、黑糖蜜及龍眼蜜，在表層刨滿香氣四溢檸檬皮，是清爽又獨特風味。

此外，林哲弘也經常推出季節限定甜品，運用鹿草鄉當地特產菱角，烘焙菱角乳酪蛋糕，大獲饕客喜愛，翁章梁在吃了一口蛋糕後，更是頻頻稱讚。林哲弘還提供客製化服務，讓顧客根據喜好加入喜愛的水果，打造專屬特調飲品，累積不少幕後咖啡專屬粉絲。

嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，在老屋開設幕後咖啡，用桑椹與咖啡寫家鄉故事。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，在老屋開設幕後咖啡，用桑椹與咖啡寫家鄉故事。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，今年獲創新創業獎勵補助，縣長翁章梁（中）今到咖啡店拜訪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，今年獲創新創業獎勵補助，縣長翁章梁（中）今到咖啡店拜訪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，在老屋開設幕後咖啡，用桑椹與咖啡寫家鄉故事。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣青年林哲弘返鄉創業，在老屋開設幕後咖啡，用桑椹與咖啡寫家鄉故事。圖／嘉義縣政府提供

咖啡館 翁章梁

延伸閱讀

嘉義朴子太子文化祭11/24登場 勁歌熱舞還有免費美食

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

福美吊橋木棧道斷裂釀1死4傷 縣長翁章梁承諾加強檢視

2026台灣燈會在嘉縣 翁章梁：打造獨有山林風情

相關新聞

出國繼續繳…健保停復保12／23取消 挹注健保收入23.6億

衛福部即將取消健保「停復保」規定，研擬在12月23日起長期出國者，不再能停復保，出國一律繼續繳納保費；12月22日為停復...

看農民曆進補入冬抓藥翻倍 醫：天氣亂了 別再看節氣

今天是24節氣的小雪，冬季第二個節氣，中藥店食補方劑業績翻倍，中醫師認為地球氣候變遷，看農民曆進補不如看氣象預報，除非有...

大洋洲橫跨非洲之角醫療外交亮眼 高醫獲國際醫療典範獎

高雄醫學大學附設中和紀念醫院投入國際醫療援助近20年，與世界各國醫院建立諸多臨床技術交流合作，特別是協助開發中國家，從非...

基隆港務公司推動智慧能源管理系統 可省10至15%電費

為響應2050淨零碳排，台灣港務公司基隆分公司斥資3億元，分2階段發展推動「智慧能源管理系統」，預計2025年至2026...

謝宜容道歉沒眼淚 遭爆恐是高衝突人格 精神醫師這樣看

勞動部勞發署北分署公務員之死，燒出諸多公務機關霸凌事件，北分署長謝宜容今透過6分50秒影片，向輕生離開的同仁、家屬、社會...

高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」

最近台灣年輕人掀起帶著吉伊卡哇等玩偶出遊的風潮，還會將娃娃裝入俗稱「痛包（又稱娃包）」的收納包中，避免「寶寶們」沾到髒汙，就有人發現郵局出的一款波波鴿圖案的收納包相當適合當「痛包」，推薦後掀起其他網友們瘋搶，狂賣到郵局主管直接開團購要現場購買者＋1下訂，引來熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。