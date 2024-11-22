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花蓮樂園2折優惠經費用罄 門票恢復原價

中央社／ 台北22日電

交通部觀光署今天表示，花蓮樂園2折優惠補助經費已經用罄，從即日起停止受理預約，門票恢復原價，但已預約完成者仍可享有優惠入園。

為協助花蓮縣觀光遊樂業於震後復甦，鼓勵遊客入園，帶動周邊產業發展振興地方觀光產業、促進國內旅遊，觀光署日前推出「FUN心遊花蓮 2折玩樂園」補助，民眾只要入園前至線上預約網站填寫代表人姓名、身分證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證，於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園，即可享有2折優惠。

觀光署宣布，由於民眾響應熱烈，相關經費在今天確定已經用罄，即日起恢復原價門票，停止民眾預約，不過，已經完成者仍可依原預約日期享有入園優惠。

花蓮 觀光署 身分證

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