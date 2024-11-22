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吞嚥困難一定要用鼻胃管？醫：復健有望以口進食

中央社／ 台北22日電

吞嚥困難是中風患者常見症狀，醫師指出，台灣長照機構中有94%病患使用鼻胃管，鼻胃管方便卻影響生活品質，大部分神經學或退化性疾病可藉由吞嚥復健改善，多有進步空間。

吞嚥困難除了是中風病患常見症狀，其他如胃食道逆流、老化、失智症、帕金森氏症、頭頸部或消化道腫瘤及牙齒鬆動，也可能造成類似症狀。

台北市立聯合醫院近日透過新聞稿指出，曾收治1名86歲女性失智症患者，因吸入性肺炎住院後，持續使用鼻胃管灌食，就醫評估吞嚥功能，經吞嚥纖維內視鏡檢查，顯示吞嚥前洩漏及大量咽喉部殘餘食團，在接受語言治療師3個月的吞嚥訓練後，再無吞嚥前洩漏狀況，且咽喉部殘餘食團減少，顯示吞嚥功能改善，下一步有望移除鼻胃管恢復由口進食。

台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖說明，根據統計，在台灣，長照機構中有94%的病患使用鼻胃管，位居全球之冠，鼻胃管確實有著餵食方便快速的優點，然而缺點是異物感、口臭、胃食道逆流及不甚美觀，也嚴重影響著病患生活品質。

余育霖說，大部分神經學或退化性疾病可藉由吞嚥復健來改善，經由語言治療師指導吞嚥技巧，往往有進步空間，但既然叫「吞嚥復健」，代表療程並非一蹴可幾，訓練也不僅止於課程時間，回家也必須時時練習。

另外，余育霖表示，也可諮詢營養師做食物質地調整。其他尚有儀器治療如神經肌肉電刺激治療、視覺回饋儀器幫助病人提升吞嚥生理的本體感覺。若有明顯解剖構造上的異常可藉由手術等方式改善。

失智症 復健 鼻胃管

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