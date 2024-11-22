基隆港務公司推動智慧能源管理系統 可省10至15%電費

為響應2050淨零碳排，台灣港務公司基隆分公司斥資3億元，分2階段發展推動「智慧能源管理系統」，預計2025年至2026年推動第二期，將既有智慧能源管理系統整合納入智慧空調及儲創能系統，利用AI智慧化分析，自動調整空調系統所需設定溫度、風速、開啟區域等，可節省約10至15%電費。

台灣港務公司指出，基隆分公司轄管基隆港、台北港、蘇澳港3大港區總陸域面積達800公頃，於2023年6月至2024年7月推動「智慧能源管理系統建置第一期」，全面汰換智慧電表約200個、智慧水表約150個，將用電、用水資訊數據化，並透過智慧能源管理系統進行數據監看分析，以利及時掌握港區能源消耗情形。

此外，也將800盞場棧工作燈從傳統鈉氣燈具換裝為LED燈具，於相同亮度下節省一半功率消耗；於港區共15處變電站串接CCTV、門禁開關及安裝溫溼度監測和消防感測器，藉此監控變電站安全。另整合開發為一套智慧能源管理系統，涵蓋設備管理、數據蒐集、AI分析、報表管理、自動排程、異常告警等功能，第一期建置經費約1億元。

台灣港務公司表示，2025年至2026年預計推動「智慧能源管理系統建置第二期」，將既有智慧能源管理系統整合納入智慧空調及儲創能系統，利用AI智慧化分析，自動調整空調系統所需設定溫度、風速、開啟區域等，預計可節省約10至15%電費；並透過建置約1100kw容量太陽能發電設施，創造額外綠能電力，預計年發電量可達100萬度，並將多餘電力透過儲能電池進行儲存。

另外，台灣港務公司也說，台中港區建置管制站自動化交領櫃系統及橋式機智慧化系統，可自動辨別貨櫃號碼及相關信息，提升作業準確性以減少人工誤判。自動化車道啟用後，自動化系統與櫃場操作系統資料逕行交換，交領櫃時間可縮短約30%，司機等候時間最多可減少50%，系統辨識率可提升約9成。