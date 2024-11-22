生物老師變藺編工藝家 鄭梅玉下月赴韓參展

因為一場活動，國中生物教師鄭梅玉因緣際會成為藺編工藝家，在工藝中心號召下，12月將赴韓國2024工藝潮流展，與3名工藝家現場示範台灣特色工藝，拿出授課本領「現教現賣」。

韓國工藝與設計基金會6月邀請國立台灣工藝研究發展中心參與韓國2024工藝潮流展（Craft TrendFair），此展自2006年舉辦至今，每年吸引超過200家展商參與，在工藝中心策畫下，將以台灣館形式參展。

台灣館參展陣容包含工藝家鄭梅玉、王昭華、吳宜紋、李基宏等人，還有台東石山部落及品牌「拿鞘」。將赴台灣館現場進行工藝示範表演的部分，則有藺編工藝家鄭梅玉、陶藝家林松本、蓪草工藝家陳建華及竹藝家池明政。

工藝中心今天舉行行前記者會，工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心今年為紀念創辦70年，辦理工藝遶境活動巡迴台灣各處，對他來說，此次前往韓國參展也是工藝遶境一部分，相信台灣工藝就像神靈一樣，到達之處都可以為人們帶來幸福。

以鄭梅玉為例，她長期於台東監獄開班授課，以工藝鼓舞人心。她在記者會上分享，她曾以為這輩子都要以教書為志業，但在擔任台東縣文化處志工期間，參與藺編工藝家林黃嬌課程，學了2小時都學不會，反而讓她因此卯足了勁學習，自此走上創作路。

1998年，鄭梅玉看到國立傳統藝術中心傳統工藝獎徵件，送件作品後得到佳作，獲得新台幣10萬元獎金。她今天笑說，就是那10萬元「拐我進入一條不歸路」，如今教職退休了，她仍在教學，但教的不是生物，而是藺編。

多年教學經驗，也讓鄭梅玉在教學藺編上頗有心得，書籤、戒指、髮夾，3分鐘內她信手拈來，還會邊做邊教學，吸睛又逗趣。她說，要懂得留住觀眾，多點互動，觀眾才能感興趣，「其實編藺草真的很無聊，要慢工出細活，是急不得的，我現在玩出自己的快樂，希望繼續傳承，出國參展也肯定不負使命」。

韓國工藝潮流展將在12月12日至15日於韓國首爾COEX展館C展出。