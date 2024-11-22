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出國繼續繳…健保停復保12／23取消 挹注健保收入23.6億

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北即時報導
健保停復保制度即將取消，衛福部健保署長石崇良指出，預估健保收入約可挹注23.6億元。圖／聯合報系資料照片
健保停復保制度即將取消，衛福部健保署長石崇良指出，預估健保收入約可挹注23.6億元。圖／聯合報系資料照片

衛福部即將取消健保「停復保」規定，研擬在12月23日起長期出國者，不再能停復保，出國一律繼續繳納保費；12月22日為停復保申請最後一日。衛福部健保署石崇良指出，健保停復保制度全面取消，對於健保收入約可挹注23.6億元。

依「健保法」規定，民眾只要在台灣設有戶籍，就需繳交健保費，而現行停復保規定被認為在施行細則授權不足，因此衛福部檢討修法；社會保險司預計下午公告相關修法內容。

石崇良說，現行停復保規定，主要有兩種，一是民眾到派出所通報家人失蹤後，未滿6個月期間採取停保，如果人找到了，就可以復保，一旦失蹤超過6個月，健保署就會辦理退保，而停保是暫時的，退保是永久的。未來停復保取消，失蹤人口最多會繳納6個月健保費，6個月後即退保，受影響人數並不多。

受到影響第二類人為出國6個月以上的民眾，原先可以辦理停保，採取申請制度，一旦入境時自動復保，要再度停保必須在繳納3個月保費後。出國超過2年沒有入境紀錄，就會退保。

石崇良指出，原先停保最多2年，今年12月23日後，不再有停保，但現行已經停保21.3萬人不受到影響，會等到入境自動起算、要繳納保費。

根據健保署統計短期內復保再停保者，醫療利用約6、7成。石崇良表示，這類人通常有就醫需求，為避免爭議因此辦理停復保。

另外，先前一度討論考慮保留遠洋漁業、因公出國者等享有停復保資格，石崇良表示，健保有海外就醫的核退機制，並且也有提供遠洋漁業等慢性病處方箋可拿180天等措施，沒有例外全面廢止停復保。

健保 健保署 石崇良

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