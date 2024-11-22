中橫公路華祿溪路段坍方 預計23日中午搶通
中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，今天上午上邊坡坍方落石，坍方土量約3000立方公尺，因天候狀況不佳，預計明天中午12時搶通。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路華祿溪路段（台8線145.3k）上午發生上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，範圍約35公尺、坍方土量達3000立方公尺。
太魯閣工務段指出，搶修現場因邊坡持續有坍方落石，且雨霧不斷視線不佳，搶修人員、機具在現場待命，待落石狀況趨緩後搶修，預計明天中午12時搶通。
0403強震後，中橫公路多處路段修復交管，因應華祿溪坍方，太魯閣工務段指出，暫時封閉台8線慈恩至華祿溪（131.5k~145.8k）路段，管制路段關原至天祥（114.6k~167.4k）原則上照常維持3次放行、夜間封閉管制。
太魯閣工務段指出，中橫公路天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）施工管制路段，維持每天上午8時至9時、中午12時至下午1時及下午4時至5時30分共3次放行，夜間封閉管制。
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