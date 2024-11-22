甫到中央進行改善專案報告 上周桃園交通死亡數又上榜

桃園市、台中市因今年交通死傷數據不佳，本月初被點名至行政院道安會報進行專案改善報告，交通部今公布上周（11月9日至11月15日）交通事故24小時死亡資料，整體死亡數30人，行人死亡6人，其中桃園市死亡3人又名列第2多縣市，且今年截至11月15日累計交通整體死亡及行人死亡皆以桃園市最多。

交通部今公布上周（11月9日至11月15日）交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數以屏東縣4人最多，桃園市、新竹縣及苗栗縣各3人；行人死亡則以新竹縣2人最多。其中，桃園市因連續4個月死亡人數上升，月初才被點名赴中央道安會報進行專案報告，此次再度列入死亡第2多縣市。

交通部表示，桃園市道安改善確實還要再強化，交通部上周有派員到桃園市輔導，期待年底前績效能轉好，目標仍是年底整體能下降7%死亡目標，若縣市表現較差，仍要到中央進行專案報告。另外，針對特定類別，像是天氣轉冷可能導致酒駕增加，會採取一些措施防範。

交通部也公告今年截至11月15日累計交通事故24小時死亡人數，共1477人死亡，較去年同期減少5.6%；行人死亡183人，較去年同期減少4.2%。整體死亡前5名依序為桃園市148人、台南市135人、新北市132人、台中市120人、屏東縣119人；行人死亡前5名依序為桃園市21人、台中市20人、新北市19人、高雄市16人、台南市15人。

交通部指出，上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，車與車事故中包含側撞7人、追撞5人、路口交岔撞2人；車輛自撞包含撞交通島2人、撞電桿2人、撞護欄2人、撞橋梁1人、衝出路外1人、輪胎脫落1人、撞路邊停車1人。行人死亡部分包括穿越道路中4人、同向通行中2人。