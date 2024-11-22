不是一天形成的！醫分享「癌前十大警訊」：要對身體有警覺

許多人有疑惑，為什麼常常發現罹癌的時刻，已經是癌症晚期？對此，胸腔暨重症醫師黃軒指出，癌症在身體內形成，不會是一天形成的，身體也會發出很多症狀警訊，他列舉了「癌前十大警訊」，並提醒民眾：「當你的身體出現上述警訊時，應立即就醫」。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發文，表示癌症並非一夕之間發生，而是由於長期累積的不良生活習慣、環境暴露及基因變異共同作用所引起的結果，這些因素包括但不限於吸煙、酗酒、不健康的飲食、缺乏運動，以及長期暴露於空氣污染、有毒化學物質或紫外線等環境危害。並分享十大癌前警訊：

1、持續性發熱

長期發燒且伴隨乏力、食慾不振，可能是血液腫瘤的早期徵兆，例如白血病或淋巴癌。

這類發燒通常無法通過普通抗生素治療緩解，且可能伴隨其他症狀，如體重減輕、夜間盜汗或反覆感染。由於血液腫瘤會影響免疫系統和血細胞的正常功能，導致身體難以抵抗感染，因此發燒成為一個重要的警訊

若持續出現不明原因的發燒，建議及早就醫，進行血液檢查或骨髓活檢，以便確定病因並及早治療。

2、口腔潰瘍不癒合

若舌頭白斑或口腔潰瘍持續不癒，尤其是「超過兩週以上」，並伴有疼痛、出血或感覺異常，可能是口腔癌的早期徵兆。

這種情況通常不會因一般的抗發炎藥物或局部治療而改善，並且可能伴隨局部組織的增厚、硬結或腫塊。長期吸煙、飲酒、不良口腔衛生或人類乳突病毒（HPV）感染等都是口腔癌的高危因素。

若發現此類症狀，應立即尋求口腔科或頭頸外科醫生進行檢查，可能需要活檢確診以排除惡性病變。

3、吞嚥困難與哽噎感

若出現持續的吞嚥困難，特別是進食固體食物時感覺哽噎，且伴隨胸骨後脹痛或燒灼感，需提高警覺，這可能是食道癌的早期徵兆。

隨著病情進展，症狀可能加重，逐漸影響液體食物的吞嚥，甚至引起體重下降、反酸、嘔吐或聲音嘶啞。吸煙、酗酒、長期胃酸逆流（胃食道逆流病）以及某些飲食習慣（如攝取過燙的食物）都是食道癌的高危因素。

若有上述症狀，應及早進行內視鏡檢查及活檢，以確保早期診斷並接受適當治療。

4、體重快速下降

體重在短時間內不明原因地迅速減少，通常被認為是一個重要的健康警訊。

這種情況可能與惡性腫瘤、糖尿病或甲狀腺機能亢進等疾病有關。惡性腫瘤（如胰腺癌、胃癌或肺癌）會消耗大量的身體能量，同時分泌一些影響代謝的物質，導致體重迅速下降。

若體重減輕同時伴隨其他症狀，如食慾不振、疲勞或慢性疼痛，應特別警惕癌症的可能性。建議儘快就醫進行全面檢查，包括血液檢查、影像學檢查（如CT電腦斷層掃描或MRI核磁共振）以及針對高風險器官的專項檢查，以排除潛在的重大疾病並採取適當的治療措施。

5、不明原因的陰道出血

停經後或非經期的陰道出血是一個值得重視的症狀，特別是當出血沒有明顯原因時，這種異常出血可能與子宮頸癌、子宮內膜癌或其他婦科腫瘤有關，也可能是癌前病變的信號。

除了惡性病變外，子宮內膜增生、子宮肌瘤或激素失衡也可能導致類似症狀。然而，停經後的任何陰道出血都應視為異常情況，需要立即就醫進行婦科檢查，包括超音波檢查、子宮內膜活檢或子宮頸抹片檢查，以排除癌症的可能性並確保早期診斷和治療。

6、頭痛惡化

如果頭痛的頻率或強度逐漸加重，且伴有噁心、嘔吐或其他神經系統異常症狀（如視力模糊、肢體無力、行動不穩或語言困難），需要高度警惕腦腫瘤的可能性。

腦腫瘤可能因腫塊壓迫周圍組織或引發顱內壓升高，導致上述症狀。特別是早晨頭痛較為明顯，並且在改變體位後加劇，這是一個需要立即就醫檢查的危險信號。

醫生可能會建議進行影像學檢查，如核磁共振（MRI）或電腦斷層掃描（CT），以確定病因，並及早採取治療措施，以減少腫瘤對大腦的損害和進一步的神經功能影響。

7、淋巴結腫大

若淋巴結長期腫脹且無明顯疼痛，並伴有觸感硬結或固定不動，需高度警惕，這可能是惡性淋巴瘤或其他腫瘤的早期徵兆。

正常情況下，淋巴結腫大多與感染有關，通常會伴隨發熱或疼痛，且在感染消退後逐漸縮小。然而，若腫大持續數週以上且無法消退，特別是在頸部、腋下或腹股溝等部位，應考慮進一步檢查。醫生可能會建議進行超音波、血液檢查或淋巴結活檢，以排除惡性病變。早期診斷和治療對於改善預後至關重要，特別是在惡性淋巴瘤等進展迅速的腫瘤中。

8、排便異常

排便形狀或頻率的持續改變，特別是糞便帶血、持續腹瀉或排便困難，可能是大腸癌的早期徵兆。

這些異常通常表現為糞便變細、顏色變深（如柏油樣便）或混有鮮血，同時可能伴有腹痛、腹脹或未排淨感。

大腸癌的風險因素包括高脂肪低纖維飲食、缺乏運動、肥胖、家族史以及慢性腸炎等。若持續出現上述症狀，建議及早進行糞便隱血檢查（FOBT）、大腸內視鏡檢查或影像學檢查，以確定病因並排除腫瘤的可能性。早期發現與治療能顯著提高生存率，降低疾病的進展風險。

9、咽喉疼痛或聲音嘶啞

若持續出現咽喉疼痛或聲音嘶啞，且無明顯感染或其他原因（如感冒或過度用聲），應提高警覺，可能與甲狀腺癌或喉癌有關。

甲狀腺癌通常伴隨頸部腫塊或吞嚥困難，而喉癌則可能表現為聲音改變、吞嚥疼痛或呼吸困難。吸煙、飲酒過量、長期接觸有害化學物質，以及人類乳突病毒（HPV）感染，均可能增加喉癌的風險。

若症狀持續「超過兩週」且無改善，建議盡快就醫，進行頸部超音波、喉鏡檢查或活檢，以確定病因並及早治療。早期診斷是提高預後的關鍵。

10、持續性咳嗽

長期反覆咳嗽（持續超過兩週），尤其是常規治療無法改善時，應警惕肺癌的可能性。若伴隨痰中帶血、呼吸困難、胸痛或不明原因的體重下降，這些症狀更需引起重視。肺癌早期的症狀常不明顯，容易與慢性支氣管炎或感染混淆，但持續性咳嗽是其重要警訊之一。

吸煙、長期接觸二手煙、空氣污染以及職業暴露（如石棉或放射性氣體氡）都是肺癌的高危因素。若有上述症狀或風險，建議及早進行胸部X光或CT掃描，必要時進一步檢查以確定診斷並採取適當的治療。早期發現可顯著提高肺癌患者的存活率。