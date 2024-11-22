「牙齒越少」死亡風險越高！牙齒數量減少會導致全身出現各種變化

牙齒越少，死亡風險越高

掉一顆牙，口腔結構大改變

大家知道厚生勞動省和日本牙科協會共同推動的「八○二○運動」嗎？

這項運動始於一九八九年，目標是「即使到了八十歲，也能保有二十顆真牙」。剛開始，八十歲以上還剩下至少二十顆牙齒的人數比例大約是一○％。但是根據厚生勞動省二○一六年的調查，八十歲以上擁有二十顆牙的人數比例已經增加到大約五○％了。

雖然朝著目標前進，獲得這樣的成果也很棒，我卻不能肯定這樣做是否正確。因為剩下二十顆牙齒的同時，也代表少了八顆牙齒。

即使只掉了一顆牙齒，其他牙齒也會遭受波及。所以如果少了八顆牙齒，一定也有相當巨大的影響。

事實上，研究發現一旦牙齒數量減少了，會導致全身出現各種變化。典型的變化有以下幾種：

變得難以咀嚼食物

牙齒數量減少，就會不容易咀嚼又大又硬的食物。如果沒有好好咀嚼，吞下肚的食物進到體內後，會造成消化系統龐大的負擔。

另外，咀嚼還能促進唾液分泌、清潔口腔內部。無法正常咀嚼，唾液就會減少，細菌和病毒也就會大量繁殖。

變得無法正確吞嚥食物

牙齒的咬合也與吞嚥食物有關。唾液分泌量減少的話，口腔內部就會變得乾燥，難以正常吞嚥食物，導致無法攝取足夠的食物、不能吸收足夠的營養。唾液和食物也可能誤入呼吸道，導致口腔的細菌和病毒進入肺部，引起「吸入性肺炎」。

變得無法正確發音

牙齒數量減少會形成空隙，說話時空氣就會從這些縫隙漏出去，所以很難正確發音。有些人無法好好說話，就不願意與他人交流，傾向留在家裡。

臉和身體變得不平衡

牙齒數量減少、咬合變得更差，下顎周圍的肌肉就無法維持原有的平衡。這可能會導致臉部外觀出現變化、皺紋增加，因此變成所謂的「老臉」。肌肉無法維持平衡，也會誘發頭痛、肩頸僵硬和腰痛等症狀。

變得更容易骨折

根據二○一二年的一項研究，比起擁有二十顆以上牙齒的人，擁有十九顆以下但未佩戴假牙的人，跌倒的風險高出二‧五倍。 出色文化《牙齒顧好，大腦不老：6步驟+45張圖，掌握牙周病與失智症的關鍵》，作者：福田真一

一項研究花了六年，追蹤九千九百九十二名五十歲以上的男性牙醫，確定牙齒數量與股骨頸(靠近大腿骨基部處)骨折之間的關係。

結果發現：與少了十四顆牙齒以下的人相比，少了十五至二十七顆牙齒的人，發生股骨頸骨折的風險高達四‧一倍。同一項研究也顯示，每掉一顆牙齒，骨折的風險就會增加一‧○六倍。全口缺牙的人骨折風險更增加四‧五倍。

股骨頸骨折是老年人臥床不起的原因之一，而且治療後多半也難以恢復正常的生活。

未來需要照護的風險增加

二○○五年時，福岡大學醫學院衛生學系發表了一項報告，研究剩餘的牙齒數量和需要照護的相關風險。結果發現，若將剩下二十顆以上牙齒的人視為基準，擁有十至十九顆牙齒的人，需要照護的風險增加了七倍；剩下一至九顆牙齒、全口缺牙的人，需要照護的風險則增加到十五倍。牙齒數量減少，未來需要照護的風險就會增加。

死亡風險增加

二○一三年，針對六十五歲以上的兩萬名日本人進行調查，結果發現與剩下二十顆牙齒的人相比，剩下十至十九顆牙齒的人，壽命縮短的機率是一‧三倍；剩下○至九顆牙齒的人，壽命縮短的機率則是一‧七倍。

壽命會縮短的原因很多，包括：

牙齒數量減少，不僅會改變飲食習慣，還會增加骨折、需要照護的機率，就連死亡風險也會變高。現在，大家可以理解牙齒健康有多麼重要了吧！

從另一個角度來看的話，也就表示：只要保持牙齒的數量不變，就可以降低罹患疾病和死亡的風險。換句話說，如果到了八十歲還能維持二十八顆一口真牙，就能擁有健康的身體，也能活得更久。這是我覺得「八○二○運動」仍不夠的原因。比起「八○二○運動」中，以「八十歲二十顆牙齒」為目標，不如把目標改成「八十歲二十八顆

牙齒」吧！

希望大家即使到了八十歲，也能保有全口的牙齒。

（本文摘自出色文化《牙齒顧好，大腦不老：6步驟+45張圖，掌握牙周病與失智症的關鍵》，作者：福田真一 ）