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口腔不健康…身體和大腦就跟著慘了？ 掉一顆牙會一顆接著一顆掉！

聯合新聞網／ 福田真一
牙齒示意圖／Ingimage。
牙齒示意圖／Ingimage。

牙齒越來越少，越需要好好照顧

「你知道自己現在有幾顆牙齒嗎？」

我在診所裡常常問病人這個問題。

大家答得出來嗎？

我會提出這個問題，是希望鼓勵大家更注意自己的牙齒，卻發現很少有人能馬上答出來。

大家都會特別注意高血壓、心臟病和糖尿病等「生活習慣病」，卻沒有什麼人會每天仔細照顧牙齒。

除非出現牙痛、牙齦腫脹等特別狀況，否則大家不太會關心牙齒有什麼問題。身為一名牙醫，這種情況實在讓我非常沮喪。

牙齒的數量，其實與身體的健康密切相關。

各種研究都顯示：牙齒越少，不僅越容易骨折，也會增加死亡的風險。而且不僅是對身體不好，對大腦也有負面影響。後面將會提到，牙周病除了是掉牙的主要原因，罹患失智症的機率也會增加。

「失智症是腦部疾病，牙周病則是牙齒疾病。這兩者沒有關係吧？」

可能有些人會這樣覺得。

因此，本書的第一章將要告訴大家：其實牙齒與身體之間、牙齒與大腦之間，都有著不為人知的重大關係。

八十歲的人，每五人就有一人沒牙齒

年輕時會覺得有牙齒是理所當然的一件事。可能很少人會想像，自己的牙齒在不久的未來會全部掉光光。

出色文化《牙齒顧好，大腦不老：6步驟+45張圖，掌握牙周病與失智症的關鍵》，作者：福田真一
出色文化《牙齒顧好，大腦不老：6步驟+45張圖，掌握牙周病與失智症的關鍵》，作者：福田真一

但現實情況是，隨著年齡增長，我們的牙齒數量會慢慢減少。

請看下頁圖1-1。三、四十歲的人，牙齒數量的中位數在二十八顆。

中位數就是調查資料的中間數值。就這次調查而言，就是所有調查對象的牙齒數量中間值是二十八顆。

類似的數值還有平均值，但是如果資料中混雜了極端數值，平均值就無法顯示出實際的狀況。譬如調查對象中有人一顆牙齒都沒有(數值○)，平均值就會被拉低。因此，中位數可以算是更符合實際狀況的數字。

話說回來。

五十多歲族群的中位數，略低於三十和四十多歲的族群。這是因為與三十或四十多歲時相比，更多人到了五十多歲時牙齒數量都減少了。

隨著年齡增長，六十和七十多歲的中位數會再下降。直到八十歲，中位數則下降到十四顆左右。

從圖1-1可以發現，與其他世代相比，八十歲以上的族群中，全口缺牙的人數比例是最高的。

每五人中，就有一人完全沒牙齒(無齒顎)。

我自己在診所替病人看病時，八十多歲的病人中，只有不到六成的人還剩下十顆牙齒(或更多)。

掉了一顆牙，就會一顆接著一顆掉

全部牙齒都長出來的時候，口腔內一般會有二十八顆牙齒。

有些人會在臼齒後面再長出「智齒」，但現代人顎骨較小，多半都會拔掉智齒。因此多數人都有二十八顆牙齒。

如果上下排的牙齒都長齊二十八顆，可能會覺得掉了一顆牙齒也沒關係。

這樣想可就大錯特錯了！

因為要維持口腔的整體結構，需要每顆牙齒互相支撐。

想像一下運動會上的疊羅漢。如果你和旁邊的人手牽手，大家一起形成漂亮的扇形，但其中有個人突然放手走掉，這時候會發生什麼事？結果就是其他成員會失去支撐，大家倒成一地。

牙齒也是如此。即使只掉了一顆牙齒，一旁的牙齒就會往空下來的地方傾斜。當相鄰的牙齒歪斜，一旁的牙齒、更旁邊的牙齒也會慢慢傾斜。結果，所有牙齒就無法保持原本的形狀了(見圖1-2)。

一旦牙齒不整齊，牙縫就會變大，也會更容易卡住食物殘渣。上下排牙齒無法完整咬合，口腔的環境與結構也會隨之惡化。結果，反而形成一個容易掉牙的口腔環境。

我們每天都會使用到牙齒，不應該將牙齒的存在視為理所當然。

如果不好好照顧，牙齒的數量就有可能越來越少。

一旦牙齒數量減少，就會對身體和大腦產生負面影響。

（本文摘自出色文化《牙齒顧好，大腦不老：6步驟+45張圖，掌握牙周病與失智症的關鍵》，作者：福田真一 ）

失智症 死亡 牙周病 牙醫 牙齒

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即使只掉了一顆牙齒，一旁的牙齒就會往空下來的地方傾斜。當相鄰的牙齒歪斜，一旁的牙齒、更旁邊的牙齒也會慢慢傾斜。

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