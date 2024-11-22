台灣十年世代研究 代謝症候群未控制 失智症風險高2倍

國人死因約六成與慢性病相關，又以三高對國人健康威脅最大，推估至2050年，高齡人口每年醫療支出將超過台幣6200億元，研究更顯示，如未控制好代謝症候群，罹患失智症的風險高達2.22倍。

國家衛生研究院攜手專注肥胖、糖尿病等研究的丹麥藥廠諾和諾德簽訂合作備忘錄（MOU），未來有望進行雙方資料庫分析及藥物開發、人才培育等合作。

國衛院副院長許惠恒說，台灣64歲以下成人，有超過4成至少罹患1項慢性病，每5人中就有1人甚至罹患2種以上慢性病，而肥胖為許多慢性病的根源，罹患糖尿病、代謝症候群和血脂異常風險較正常人高三倍。

肥胖與二型糖尿病也是失智症的高度危險因子，研究顯示，51至60歲族群中血糖每升高15mg/dL，阿茲海默症風險就提高14.5%，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成提醒，三高慢性病患者一旦合併失智，照護負擔將大幅增加，因此失智全人照護是減輕社會及醫療成本的關鍵，也是此次合作後第一項啟動的計畫。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心失智研究與防治專家小組召集人楊淵韓說，罹患代謝相關疾病會增加失智症風險，及早發現並控制代謝疾病，可能降低風險，一項追蹤十年的台灣世代研究，發現40至80歲罹患糖尿病、高血壓或高血壓任一代謝相關疾病的患者，如未控制好代謝症候群，罹患失智症風險高達2.22倍。

政府推動「888計畫」預計以8年時間將8成以上三高病患納入照護網，協助患者妥善管理疾病風險，期望將三高的控制率可以達到8成，國衛院攜手藥廠，將結合台灣健康大數據永續平台資料庫與大數據，進行資料庫分析、藥物開發與人才培育等。

國衛院長司徒惠康說，MOU的簽署象徵雙方意願，後續會進一步從資料庫分析，國衛院搜集很多重要的資料庫，且高齡族群是慢性病高風險族群，諾和諾德專注於肥胖、糖尿病等，對於慢性病也有很多研究，未來雙方可望藉由資料庫交叉分析，了解如歐美和台灣，對於慢性疾病的風險因子，是否有人種差異等。

此外，在新藥開發也可能有進一步合作，司徒惠康指出，未來這款藥品變成學名藥的話，在藥物的研發技術交流，在MOU的架構下，也能有技術上的交流。