身心障礙女性遇跟騷陷雙重困境 民團提3呼籲

被跟蹤騷擾很害怕，身心障礙者受限行動能力，跑不快、看不到而無法及時呼救，或反遭質疑「你長這樣怎麼可能」，陷雙重弱勢困境。民團提3呼籲，盼設計適當防身輔具、提升意識等。

因一起屏東通訊行女員工遭假車禍真擄殺案，促成跟蹤騷擾防制法在2022年6月1日上路，中華民國身心障礙聯盟今天召開「正視身心障礙女性遭遇跟蹤騷擾困境」記者會，說明身心障礙女性跟蹤騷擾經驗調查計畫成果。

身心障礙聯盟秘書長洪心平指出，跟騷法施行後，根據內政部警政署提供資料顯示，身心障礙女性遭遇跟蹤騷擾的總人次高於身心障礙男性9倍，也比一般女性高很多，常見困境如講了人家也不相信，就因為是「身心障礙者」、「有殘缺的人」，加害者可能會以此為藉口來替自己的行為開脫，甚至對身心障礙者的外貌、障礙貶低。

視覺障礙者劉小姐勇敢現身分享經驗，她曾走在路上被人襲胸，儘管事前已聽到機車由遠而近的聲音，但看不到對方動作、閃不掉，帶了防狼噴霧也不知道該往哪噴，還曾在替客人按摩時，對方故意露出生殖器，不經意碰到的觸感讓劉小姐一陣噁心，只能裝沒事趕緊拿毛巾蓋上，想報警又擔心會不會因為講不清楚長相等資訊造成警方困擾。

肢體障礙者小雯（化名）從小到大遭人以協助之名、行騷擾之實的次數，更是多到說也說不完，例如校車司機協助上下車，明明只要托住腳即可，竟從屁股下手，最誇張是把手指頭伸到陰部位置，還有人聲稱要幫忙，趁機掐她的胸部。

身心障礙聯盟研發專員張哲誠簡報說明，因身心障礙的特性及限制，促使身心障礙女性在面對危機時，更難及時逃離或採取有效的自我保護措施，且擔心如果拒絕被協助，可能引起對方報復或是之後沒人願意幫忙。

身心障礙聯盟提出3點呼籲，首先是建議研發適當的防身輔具，目前多數市售一般防身用品需要精細動作等輔助，建議參考國外做法，設計結合聲響、警報及定位功能的穿戴式裝置；第2，提供諮詢協助，讓不同障礙特性的女性都能得到支持，或轉介心理諮商。

第3點是希望能提升司法人員障礙意識。洪心平強調，她相信司法人員絕對沒有惡意，有員警問視覺障礙者「有沒有看到穿什麼顏色衣服」，雖然該名員警立刻察覺問法不對，改問在哪個路口或哪家商店發生，若因身心障礙而導致蒐證困難，應靈活運用其他管道替代，像是筆談等，讓有勇氣進入司法程序的受害者，得到更適切協助。

「求助絕對是第一步。」法律扶助基金會法務處副主任莊華隆多次提醒，有沒有辦法搜集到相關證據，或試著讓檢察官理解當事人說法真實性等，都是律師會努力的部分；洪心平也說，即便是一次性的騷擾，還是有成案可能。

這項專題研究採用焦點團體訪談方式，透過網路報名、團體及機關宣傳、邀請等方式招募訪談對象，實際受訪對象介於29歲至67歲之間的身心障礙女性計18名、警政人員11名、社政人員5名，共計34名受訪者。