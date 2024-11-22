工程師每天吃一蔬菜2個月鏟10公斤、甩脂肪肝 醫讚：減重良伴

減重時可以吃哪些食物？一名BMI指數超標、肝功能異常且有中度脂肪肝的40歲工程師，在醫師建議下以燕麥為主食並搭配海帶，不過他覺得海帶太單一，醫師改推薦另一種蔬菜，沒想到兩個月後男子瘦下了十公斤...

2024-11-22 14:23