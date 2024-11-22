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工程師每天吃一蔬菜2個月鏟10公斤、甩脂肪肝 醫讚：減重良伴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名原本BMI指數29、體型壯碩、肝功能異常的男性，靠著吃小黃瓜瘦了10公斤。 示意圖／ingimage
一名原本BMI指數29、體型壯碩、肝功能異常的男性，靠著吃小黃瓜瘦了10公斤。 示意圖／ingimage

減重時可以吃哪些食物？一名BMI指數超標、肝功能異常且有中度脂肪肝的40歲工程師，在醫師建議下以燕麥為主食並搭配海帶，不過他覺得海帶太單一，醫師改推薦另一種蔬菜，沒想到兩個月後男子瘦下了10公斤，肝功能指數也恢復到正常值。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在節目「健康好生活」中分享，一位約40歲的電子業工程師，身高170公分、體重85公斤，BMI指數29，體型壯碩，肝功能異常，抽血後GPT（肝功能指數）為100 U/L，照了超音波又發現有體重所造成的中度脂肪肝，蕭敦仁因此建議男子減重，推薦他吃燕麥搭配滷蛋和蔬菜，蔬菜則可選擇海帶。

該男子吃了一段時間後，覺得燕麥飯搭海帶太單調難以入口，蕭敦仁改建議他吃瓜類，不過由於夏天大黃瓜難保存，他請太太幫她準備醃漬的「小黃瓜」，吃了兩個月後男子瘦了10公斤，抽血GPT指數就降到正常的30 U/L。蕭敦仁指出，若要增加蔬菜的攝取，小黃瓜會是很好的選擇，熱量低、纖維質高，營養師也常推薦，「裡面的丙醇二酸對體重控制很有幫助」，能夠抑制醣類在體內轉換成脂肪。

腎臟科醫師洪永祥也提到，大小黃瓜含水量非常多，不喜歡喝白開水的人可以多攝取補充足夠水分，再加上大小黃瓜的鉀離子含量不高，對於腎臟功能不好的人亦是可入口的蔬菜。

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