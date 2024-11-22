「停復保制度」擬12/23全面廢止 長期旅外也要繳健保費

原本出國超過2年的國人會遭到移籍，並且被退出健保，必須返台、恢復國籍等待6個月後，才可重新加保。衛福部預計在今日傍晚公布預告健保施行細則；據了解，目前會朝向全面廢止停復保方向處理，並且會有過渡條款，已經停保者不會追溯保費，等入國再復保。

前一名女子因長期在海外，因而辦理停保，但因為短期回台探親，被健保署追討保費，因而提行政訴訟卻敗訴，卻也聲請釋憲。憲法法庭在2022年底時判決，健保的停復保雖沒有違憲，但是施行細則缺乏法律明確授權以及法律保留原則，相關條文會判決公告2年後，也就是今年12月23日失效。

當時衛福部有兩方向解決，一個是不修健保法，取消停復保制度；另一個是把停復保制度納入健保法母法修法，並且研議特定族群可以停復保，如因公出國、遠洋漁船工作者等。

據了解，目前衛福部規畫，全面廢止停復保制度，沒有特殊身分等例外處理，並且增加過度條款，已經停保者不會追溯保費，等到回國再加保。根據統計近五年停保人數約為13.5萬人，目前有效停保人數21.3萬人。

現行健保停復保規定為，如有短期再出國的需求，必須先復保滿3個月才能再次申請停保，且這3個月期間需正常繳納保費。若出國未滿6個月就返台，則必須註銷原有的停保紀錄，並補繳停保期間的所有保費，此情況將視同未曾辦理停保。