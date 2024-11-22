南投4種瀕絕珍稀保育魚種有成 將回放溪流存續保全魚種

林業及自然保育署南投分署針對目前溪流水系中的巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀、溪流細鯽及台灣副細鯽等保育類淡水魚，面對棲地干擾頻繁造成活動水域惡化，同時也面對極端氣候的挑戰，經跨域合作平台討論後，達保育初步共識，將在臨時庇護所系統及人工照護技術健全後，使魚隻能回歸溪流，建立穩定存續族群。

南投分署指出，目前在烏溪或濁水溪流域自然分布範圍內，已發現擁有瀕臨絕種的巴氏銀鮈、溪流細鯽，以及珍貴稀有的陳氏鰍鮀、台灣副細鯽等4種淡水魚，均屬保育類野生動物，已將轄內烏溪流域（中上游及貓羅溪支流段）畫為保育軸帶，並將分布於烏溪流域的巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及臺灣副細鯽列為關注物種，推動保育重點工作。

分署長李政賢表示，日前召開「113年烏溪水系淡水魚保育跨域合作平台會議」，除與專業團隊合作調查監測族群狀況、並適時進行魚隻搶救外，也積極規劃推動庇護池系統及潛在合適棲地評估等工作，以保全魚種存續，針對目前溪流水系中的巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀、溪流細鯽及台灣副細鯽等保育類淡水魚，保育方向已達初步共識，使魚隻能回歸溪流，建立穩定存續族群，以解除其分布範圍受限又面臨棲地擾動劣化及極端氣候的威脅。