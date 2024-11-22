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消保處抽測兒童牙刷 品質檢測皆通過

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
行政院消費者保護處（消保處）今年5月間採樣25件市售兒童牙刷進行檢測查核，品質檢測方面皆未檢出塑化劑及重金屬，僅有一件標示查核不符規定，已請主管機關依法查處，業者已改善完畢。記者董俞佳／攝影
行政院消費者保護處（消保處）今年5月間採樣25件市售兒童牙刷進行檢測查核，品質檢測方面皆未檢出塑化劑及重金屬，僅有一件標示查核不符規定，已請主管機關依法查處，業者已改善完畢。記者董俞佳／攝影

行政院消費者保護處（消保處）今年5月間採樣25件市售兒童牙刷進行檢測查核，品質檢測方面皆未檢出塑化劑及重金屬，僅有一件標示查核不符規定，已請主管機關依法查處，業者已改善完畢。

消保處表示，鄰苯二甲酸酯類塑化劑屬環境荷爾蒙的一種，會干擾正常內分泌系統的平衡及功能，長期暴露於塑化劑下可能會引起男童雌性化、女童性早熟，為保障兒童健康安全，今年5月間於實體店面採購樣品15件，網路平台採購10件，進行品質檢測（包括「塑化劑含量測試」及「重金屬溶出試驗」）及標示查核。

消保處今天公布抽測結果，品質檢測部分，全數符合規定，皆未檢出塑化劑及重金屬。 標示查核部分，有1件進口商品卻將國內業者標註為製造商，另未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱，違反商品標示法。業者已改正完畢。

另有4件未依照國家標準標示適用年齡，但因兒童牙刷非屬應施檢驗商品，故不列入不符合規定情形。後續經主管機關經濟部標準檢驗局（下稱標準局）輔導，業者都願意配合標示適用年齡。

消保處提醒消費者，定期更換兒童牙刷維持兒童口腔健康。選購兒童牙刷時，應注意年齡標示，選購適齡的牙刷，不購買來源不明或標示不清的牙刷，可檢視商品製造或進口廠商名稱及地址、產地及材質等資訊是否標示完整。並留意兒童牙刷製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

主管 塑化劑

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