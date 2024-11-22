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婦人患子宮肌腺瘤致月經不規則 微波消融手術治療

中央社／ 嘉義縣22日電

52歲婦人因月經不規則、血量又多，以為是更年期前兆，到醫院求診發現是子宮肌腺瘤造成，經微波消融手術，免去傳統開刀摘除子宮，術後隔天出院，短期內重回工作崗位。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，52歲婦人去年求診時表示，已有一段時間經血多又疼痛，有時還會痛到受不了要吃止痛藥緩解，因即將面臨更年期，所以一開始總認為是正常現象，沒想到1年後症狀仍持續存在。

大林慈濟醫院婦產部主任許鈞碩說，檢查發現症狀是子宮肌腺瘤造成；子宮肌瘤或子宮肌腺瘤症狀不嚴重，初期可先經由藥物治療，若藥物治療無效時，則建議手術切除。

許鈞碩表示，以前臨床上通常建議將子宮切除，因子宮肌腺瘤是子宮內膜異位生長在肌肉層裡，腺瘤無法完全切除，術後非常容易復發，且易沾粘，導致手術有相當難度。

不過，目前治療方式有新的選擇，可使用微波消融手術，透過腹部超音波導引，或腹腔鏡手術將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度的熱能於腫瘤組織，搭配腹部超音波的影像協助定位，提供安全又快速的消融方式，不會有術後傷口疼痛或沾粘問題，給想保留生育功能或不想切除子宮的婦女多一項新選擇。

許鈞碩指出，微波消融是一種不用切開子宮且出血極少的創新治療方法，傷口小於0.2公分的針孔，對身體的傷害能降到最低，不僅術後恢復快，隔天即出院返家，一週後就能順利重回工作崗位。

許鈞碩表示，子宮肌瘤、子宮肌腺瘤為婦科最常見的疾病，大部分都屬於良性，在台灣約有5成以上的女性有此病，大部分沒有症狀，有些人則有痛經、貧血問題，有些甚至會大到壓迫膀胱而影響排尿，造成日常生活極大困擾。

子宮肌瘤 手術 腫瘤

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