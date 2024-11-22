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高齡友善城市獎頒獎典禮 「八箭齊發，璀璨台南」獲獎

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部國健署今舉辦健康及高齡友善城市獎頒獎典禮，共51個單位獲獎。記者李青縈／攝影
衛福部國健署今舉辦健康及高齡友善城市獎頒獎典禮，共51個單位獲獎。記者李青縈／攝影

衛福部國健署今舉辦健康及高齡友善城市獎頒獎典禮，一共51個績優單位獲獎涵蓋健康政策、文化保存、科技防災、守護偏鄉及友善平權等多元措施。國健署長吳昭軍指出，高齡社會來襲，如何打造友善社會是城市治理的重點，也可以透過評選，讓各縣市作為自我檢視的檢核點，未來更加精進。

今年共有334件投稿，經評選後選出51個績優單位，其中在「卓越獎─縣市組」，台南市以「八箭齊發，璀璨台南」獲獎，台南將健康融入所有政策，首創健康社區選拔、強化偏區常駐醫療據點資源、辦理行動醫院，提升四癌篩檢率。另外，台南也結合地方歷史脈絡，打造一里一特色公園，提供全齡化休憩公園，並且提升全市市民運動風氣。

衛福部次長周志浩也特別讚許台南把健康的元素，融入到各方面施政；其他團隊也結合地方特色、健康活動，也有人連結國際。

「卓越獎─鄉鎮市區組」則是由台東縣池上鄉公所拿下，當下推動環境與人文藝術整合，讓池上鄉從農業及環境保育到今日成為藝術之鄉，辦理四季活動，如春耕野餐節、竹筏季、秋收稻穗藝術節、收冬大戲等，帶動觀光熱潮。另為維護池上米品質，也發展池上米認證；發展觀光的同時，也訂定相關規定，致力達成環境生態與地方發展的平衡。

此外，隨著我國將步入超高齡社會、失智人口快速增加，台北捷運與台北市政府衛生局、新北市政府衛生局及社會局，還有非政府組織（NGO）團體跨領域合作，優化捷運站環境，例如：放大主地標字體、增加大型指標及地貼、導入電梯輪椅自動叫梯服務、調整導引燈箱版面，將資訊單純化等等，去年年底已完成28處車站的優化更新，為全國鐵道運輸系統標竿。

吳昭軍表示，今年度的評選活動首次納入地方政府自願檢視報告（VLR）對應指標，盼能讓參獎單位在評選過程中，再次檢視自身的施政計畫與聯合國提出的永續發展目標(SDGs)各項永續發展指標的扣合度，將SDGs的精神落實於各項政策當中，建構一個共融、共生、共好、永續發展且對高齡友善的健康臺灣。

台南 衛生局

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