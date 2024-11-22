他嚐鮮穿「屌環」 尿卻亂噴如新加坡魚尾獅 專家解方曝

有些男性為追求潮流或自我展現等考量，會在生殖器上穿戴「屌環」，泌尿科醫師指出，這可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活品質，生殖器會留下2個洞，排尿時尿液會從下方的洞噴出，宛如「新加坡魚尾獅」。一旦後悔，要把這小拇指般大小的洞補起，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，建議患者進行任何「身體改造」前，充分瞭解相關風險，並與醫師討論。

顧家醫療診所總院長顧芳瑜表示，曾有病人穿戴俗稱「屌環」的陰莖環，由於從尿道口穿入，當患者將環取下後，生殖器上會留下2個洞，一個在前端，另一個則依穿環位置而定，病人表示，排尿時尿液會從下方的洞噴出，也就是站在尿斗前時，必須將生殖器立起來，宛如「新加坡的魚尾獅」，才能讓尿液只從側邊的孔洞噴出。

在生殖器上穿環，很可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活品質，呼籲民眾不要輕易嘗試。顧芳瑜說，曾有位26歲的年輕病患，當初因朋友慫恿加上自己覺得新鮮，好奇之下穿了屌環，「發現上廁所都會亂噴」，只好每次都坐著上廁所，性行為也不是很方便，每次都得取下來，後來乾脆不再戴。

但拿下後並不代表一勞永逸，顧芳瑜說，患者每次站著上廁所，還是得把生殖器立起來，因為不想要這種排尿方式，希望將洞補起來，「由於屌環的洞通常很粗，約有小拇指般大小」，修補難度較高，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，將破洞補起。

顧芳瑜提醒，追求個人風格固然時髦，但身體健康還是首要，在進行任何身體改造之前，應充分了解潛在風險，並與專業醫師諮詢，避免造成難以挽回的後果。