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台中購物節消費登錄破130億！抽3名100萬現金 盧秀燕：明天等我電話

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天說，台中購物節明天下午會抽出三名百萬現金，「明天下午要等我電話！」記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天說，台中購物節明天下午會抽出三名百萬現金，「明天下午要等我電話！」記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天說，台中購物節消費登錄金額破130億元，「明天下午要等我電話！」月月抽百萬現金，因為突破百億元，加碼百萬現金，所以明天下午會抽出三名百萬現金，她會親自報喜訊，「別忘了手機充電，一定要接電話、不要占線、接我電話」。

經發局表示，為擴大百萬中獎的喜悅氛圍，原定後天舉辦「破百億獎百萬」活動，加碼抽百萬現金1名，將提前至明天在市民廣場「特色市集暨月月抽百萬」活動舉辦，並由市長盧秀燕一次揭曉3名百萬現金幸運兒，呼籲民眾當天把手機充飽電，留意手機鈴聲，盧秀燕將親自報百萬喜訊。

另為慶賀台中通TCPASS再次突破270下載次，本周日在霧峰原流新創聚落加碼抽iPhone16得主1名，趕快登錄發票，期待豐富大獎。

經發局表示，為與大家在同一日同歡連續抽高達三百萬現金，原定後天舉辦的「破百億獎百萬」活動，加碼抽百萬現金一名，將合併在明天的「特色市集暨月月抽百萬」活動同步大揭曉，除有周周抽十萬及天天抽三千元。

另外，此次活動還有加碼市府觀光旅遊局的台中鳳凰酒店、享得道行旅與永豐棧酒店共12個住宿券、豐原太平洋百貨的陽光橘子行李箱10名、達美樂20份披薩及在地糕餅品牌陳允寶泉的35個太陽餅禮盒，還有日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組共50個、夜市市場加碼的5支iPhone 15，滿滿獎項一次大放送。

經發局說明，今年購物節持續到12月25日，天天抽三千、周周抽十萬、隔周送汽車、月月抽百萬、壓軸抽好宅，每周六或日也有實體抽獎與特色活動，歡迎民眾趕緊下載活動APP，踴躍登錄消費，就有機會中大獎，最新資訊請查詢購物節官方臉書

盧秀燕 酒店

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