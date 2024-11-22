按摩客人露鳥性騷 身障盟3建言盼解身障女性困境

「跟騷法」上路2年，據內政部警政署案件統計，共229人次身障者受害，其中身障女性受害人次為男性的10倍之多。身心障礙聯盟內部的統計，則顯示幾乎所有身障女性都曾遭遇騷擾事件，秘書長洪心平表示，身障女性遇騷擾求助時，常遭遇容貌羞辱、障礙羞辱，屬雙重弱勢，盼政府提供合適的求助輔具，並提升司法人員障礙意識。

視障者小劉擔任按摩師工作，在自家工作室，曾遇到男性客人按摩過程中，露出生殖器官，她不慎觸碰到，心中心當恐懼，卻也只能拿塊毛巾蓋住，假裝沒事，此外，常接到有人致電或親自上門詢問，是否提供性服務。某日下班途中，甚至被路過的機車騎士伸手襲胸，卻礙於看不到車牌、對方外觀，而難以報警。

另一名障礙者小雯說，自己從小開始就遭遇性騷，育幼院司機協助上車時，會故意將手放在她臀部，並以手指碰觸下體，長大後搭乘計程車，曾遇過司機假意協助關車門，卻以手掌壓住自己胸部，也常被司機詢問，身障者如何解決性需求，甚至有司機說，「我都沒跟身障者發生過性行為，該怎麼做？」

身障盟研發專員張哲誠說，許多加害人將騷擾偽裝成善意，身障女性難以在事發當下，界定對方是要提供協助，或進行性騷擾，且除非有明確的騷擾行為或言語，否則身障者擔心報復行為，或未來真的需要幫忙時無人協助，實務上難以推卻協助，常因此落入被騷擾的危險中。

張哲誠表示，根據身障盟內部調查，許多受訪者對報警後的處理存有疑慮，主因是擔心其身障身份，對方不理解或不相信，例如有人曾遇到警員詢問，為何有人要騷擾身障者等，因此傾向隱忍；此外，視障女性因無法即時記下證據提供，或在警詢時難以回答案發經過，例如曾有身障女性被警察問對方車牌幾號，讓他們在預期遭遇報警阻礙後，決定不要求助。

對此，法扶基金會法務處副主任莊華隆表示，若騷擾事件發生在無旁人，又沒有監視器的處所，確實難以提出客觀證據舉證，但判決實務上，也會考量當事人是否可描述事發當下的具體情況，對方可辨認的特徵與態度等，都能作為法官判斷依據，不論舉證如何困難，都建議身障女性可踏出第一步，尋求協助。

莊華隆說，根據法扶統計，自民國111年6月跟騷法上路後，至今9月間，民眾申請法律諮詢件數共217件，其中143件獲得後續協助，身障女性案件數則較少，共15件申請，9件獲後續協助，而身障女性遭遇的騷擾事件，除適用跟騷法外，也可能屬於性騷擾防治法、性別平等工作法等範疇，建議遇到相關情事時，可先與法扶律師接觸，進行線上諮詢。