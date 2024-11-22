買手機送股票 入手vivo X200有機會成為聯發科股東
vivo X200系列新機預購表現亮眼，vivo今日宣布加碼，只要11月28日前於vivo官方官方體驗店預購X200系列，並在11月29日參與取機活動、在指定時間前完成登錄，即可參加聯發科技股票100股等值現金的超值抽獎活動，全台將抽出10位幸運得主。
vivo台灣總經理陳怡婷指出，昨日發表vivo X200系列後，不僅官方體驗店詢問人數增加，其中一家電信通路一開放預購就額滿，因此今日加碼祭出「抽股票」活動。
由於vivo X200旗艦系列，搭載的是聯發科技天璣9400旗艦晶片，也因此，vivo喊出抽獎獎品是聯發科股票。
vivo X200旗艦系列先前在大陸上市後，銷售額是上一代的兩倍之多，創下vivo歷來新機最佳銷售紀錄。陳怡婷預期，vivo X200在台銷售也可交出成長200％的好成績，至於銷售表現能否達到300-500％，就得看通路和電信商一起努力。
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