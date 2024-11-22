12月耶誕節檔期！台北花巿聖誕紅價格平穩 3吋小盆主流

即將進入12月份耶誕季，應景的聖誕紅成為居家或辦公布置不可或缺小物，台北花市介紹，今年聖誕紅盆數比去年略增2.2萬多盆，整體價格穩定且品質佳，市場仍以3吋小盆栽為主流，占總產量53%。

台北花卉公司表示，國內聖誕紅市場流通超過10款品種，紅色系占整體供應量的90%，粉色次之，也有白色系及黃色系。花市也在產季期間前往產地進行供貨和了解品質，透過聖誕紅交易會來媒合承銷業者的需求。

台北花卉公司介紹，台灣聖誕紅產地主要集中在北部及中部地區，2024年南投埔里地區以40萬盆的供應量，占比34.6%居全台之冠，其次為桃園地區，產量為37.2萬餘盆，占32.4％，接著是苗栗地區35萬餘盆，占30.4％及宜蘭地區的3萬餘盆占2.6％，這四大產區合計供應全台市場需求。

台北花卉公司說，在花農持續精進栽培技術與調節產銷的努力，2024年全台聖誕紅總產量約115萬1千多盆，較去年的112萬9千餘盆略增2.2萬多盆，儘管今年下半年經歷颱風侵襲，但產區未受到影響，整體供貨品質穩定且佳，價格行情也維持平穩。

綜觀近年供貨趨勢，台北花卉公司也說，以3吋聖誕紅小盆栽為市場主流，全年產量達61萬多盆，5吋盆則以45.1萬多盆次之，占比39%，其餘包括7吋盆的5.5萬餘盆，占比4.8%，看出消費者對精緻化、客製化花卉偏好。