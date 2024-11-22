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400坪！西螺首間麥當勞開幕 首創併肩雙車道得來速
在登台40週年之際，麥當勞宣佈，位於雲林的「西螺中山餐廳」即將在11月23日正式開幕，乃是西螺首間麥當勞，並且設有全台唯一「12米寬的併肩型車道」，可容納2部車同時進行得來速點餐。麥當勞也預告，年底將再進駐清水服務站、觀音大觀，預計全台總數達到417間，締造登台以來最高紀錄。
即將開幕的西螺中山餐廳，佔地達400餘坪，乃是繼斗六餐廳後，雲林第二間、西螺首間麥當勞。店址鄰近高速公路交流道，店內採用全球麥當勞「幾何」設計風格，營造舒適又童趣的空間氛圍，店內並設有發泡隔熱板、環保隔熱砂漿、智慧節能照明、VRF高效變頻空調等節能減碳元素，並且設有全台目前唯一「12米寬的併肩型車道」。預計在2025年開始，還可再提供歡樂送服務，屬於可提供內用、外帶、外送與得來速服務的「大全配」店型。
除此之外，麥當勞也宣佈，年底將分別於台中、桃園開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間全新餐廳，全台餐廳總數達到417間，創下登台40年來最高店數紀錄。其中180間為配有得來速的「大全配」店型，滿足客戶需求。
麥當勞並表示，目前所有餐點的蔬果食材來源，逾6成源自台灣在地，包括雲林的美生菜、原葉生菜；南投、台中與雲林的大番茄、特定時節的小番茄、芭樂，原料種植均符合台灣良好農業規範（TGAP），雲林美生菜的種植更符合全球認可的良好農業規範要求，實踐「從產地到餐桌」的理念。大麥克中的切絲生菜，自台灣本地與國外多元採購，每年底至隔年4月，即是使用雲林在地產美生菜。
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