用時間換取美味！法國推動「尊重麵包」運動 如何影響烘焙界反璞歸真？
採訪・撰文＝林玉婷
「以前的人吃更多的麵包，但為什麼不會有現在常出現的麩質過敏問題？」法國麵包大使協會代表MOF（Meilleur Ouvrier de France，簡稱M.O.F，意即最佳工藝師） Patrick Ferrand談及麵包在現今社會的變化，丟出此值得令人深思的提問。
在機械化大量生產製造的當代社會中，麵包製作方式也與傳統有了極大的差異，最大的變化就是「以機械攪拌取代人力」，更加省時省力的方式顛覆了烘焙製程，但也同樣讓麵包的「本質」改變了。注重文化傳承的法國，為了讓烘焙回到最原始的初心，由法國麵包大使協會在2016年發起「Respectus Panis®（尊重麵包）」運動，並提供技術準則給烘焙師傅參考。而此方法也被列入由其舉辦的「MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽」比賽項目中。
麵包一直是西方主食 為何近年才出現麩質過敏議題？
麩質（gluten）是存在於麥類中的蛋白質，主要是由麥麩蛋白（Glutenin）與穀膠蛋白（Gliadin）兩類所構成，麵粉在吸水攪拌之後形成麵團，過程中這些蛋白質賦予了麵團黏性與彈性。但若是攪拌過頭而「出筋」，就會影響烘焙產品的口感。
Patrick Ferrand表示，50年前烘焙產業開始大量生產、快速製造，以機器不斷攪拌麵團讓它出筋，麵團因而氧化、讓腸胃不利吸收，同時也失去發酵風味。傳統就以麵包為主食的西方，1900年左右法國每人一天大約吃1公斤麵包，但是到了2024年人均每日只吃125公克麵包。Patrick Ferrand認為，現在大多數麵包喪失了發酵風味，有許多人吃了麵包覺得腸胃不適甚至產生麩質過敏，這在徒手揉製麵團的手工烘焙時代卻沒有這樣的問題。
「尊重麵包」運動背後代表什麼烘焙哲學？
工業化之後，「大家遺忘了麵包本質、烘焙職人自己的價值」Patrick Ferrand感嘆說道，「我們應該回歸做麵包的初心，要重視風味和營養，而非只是快速。」
因此「尊重麵包」運動倡議的精神是「尊重食材、尊重製程、尊重職人」，以單純的「水、麵粉、酵母菌、鹽巴」呈現天然風味、不需要有額外添加物。回歸原始單純作法，不以機器過度攪拌，而是要以徒手揉製麵團、採室溫長時間發酵。對於職人來說，以追求做出好吃營養的麵包為目的，而不是日復一日做一樣的麵包。
若要響應「尊重麵包」運動 實際該怎麼做？
Patrick Ferrand表示，「尊重麵包」運動所倡議的作法就是對於麵團不要過度攪拌、要以長時間發酵。「麵筋是透過時間和水分軟化，讓蛋白質和水結合，筋性才不會那麼強，讓腸胃難吸收。」Patrick Ferrand說明，因為麵團氧化會帶走風味，所以倡議不讓麵團出筋氧化，也就不需要以添加物增添風味，而是要讓麵包呈現自然的味道。
Patrick Ferrand也建議不要用高筋麵粉做麵包，建議採用灰分比較高的「T80」麵粉，所含的纖維比較多、但不到全麥的程度。以1公克商業酵母配1公斤麵粉，或用5克野生酵母搭1公斤麵粉。然後透過水分，用手或攪拌機緩慢而短的揉捏時間，讓蛋白質有時間做結合。且在18°C恆溫條件中發酵長達18小時。
因應減鈉的健康趨勢，以前標準是放20克鹽巴，後來減少到16克，現在則希望能只用13克鹽巴。「少鹽巴可能會讓麵包不容易產生比較細密的組織，因此就需要讓酵母菌發酵時間長一點。」Patrick Ferrand認為這些成分份量的改變，師傅只要用心應該都可以用技術克服。
法國麵粉是以所含的「灰分」來分類（T45、T55、T65、T80、T110、T150），T後面的數字代表麵粉精製程度，也就是麵粉所含的灰分含量，數字越大表示精製程度越低、顆粒越粗且灰分較多，麵粉顏色也相對深。
高雄麵包大使協會理事長王鵬傑師傅曾在2013年拿下「MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽」整體亞軍及藝術麵包特別獎，回想第一次聽到「尊重麵包」運動時的感覺：「覺得很訝異，直觀覺得這樣怎麼可能做出麵包，只用少量酵母和麵種，自己試做時發現做不出來，在法國研習時光用看的時候只看到用手攪拌，卻忽略使用少量野生酵母時，發酵溫度需要調整成室溫且長時間發酵，以前商業酵母是冷藏發酵12～18小時，野生酵母在室溫發酵12～18小時。」
王鵬傑表示，商業酵母是從一群天然酵母中挑選出活力、發酵速度表現最好的單株酵母菌，免去麵包師傅還要親自培養酵母菌的時間。但是自己培養的野生酵母含有酵母菌和乳酸菌，使用時會更重視其乳酸菌的作用。因此可以用商業酵母變成輔助材料、讓發酵穩定，但是添加自己培養的野生酵母菌以補足風味，再利用長時間發酵分解。「但是此時就需要經驗去調整發酵時間長短。」
此外，王鵬傑也說明，鹽巴也是風味的介質，減鹽後不能用平常的攪拌方式，同樣要靠縮短攪拌時間以及更長的時間發酵。因為攪拌越過度、風味會越少，手揉是最好的方式。
回歸傳統難以一蹴可及 要影響的是做社區生意的烘焙師傅
回歸傳統技藝說來簡單，但是對於現代烘焙產業來說，這種作法難以在缺工且需符合大量快速需求的消費社會中落實。「此活動在商業社會需求快速下，在法國也是一個挑戰。我們深知大量生產還是必要的，因此我們要鼓勵的是工藝師。」Patrick Ferrand表示，目標是影響法國2萬5千家做社區生意的麵包店。
在倡議這幾年來，法國麵包大使協會辦講座和講習，讓師傅來學習。會定期開課，也會到麵包店和展場教學。「認同理念的師傅就會來學習，客人有好的回饋之後，師傅也會更願意投入。」Patrick Ferrand表示，雖然一家店並非全品項都能做到，會希望師傅先從幾個品項開始做，推出發酵時間長、營養價值高的產品。
「這幾年到法國，已經發現所有烘焙店有將手揉麵包延伸到不同種類，從一家店有1～2個品項，到現在增加到6樣以上。」王鵬傑表示當所有麵包店一起推動，就能讓消費者更加認同此運動，也能良善回饋到讓師傅更願意推出這樣的天然麵包。
透過世界麵包大賽 「尊重麵包」精神也開始在台灣發芽
王鵬傑認為，「台灣對各國飲食文化都相當尊重，麵包應該更在意的事情是營養，不是只是果腹。」消費者對於麵包可能有刻板印象是覺得不容易消化，但是只要長時間發酵分解植酸物質成小分子，就比較不會有過敏和消化吸收的問題。
「『尊重麵包』的推廣是為了回歸麵包師的價值和工藝，對發酵要有基本概念。」王鵬傑表示，為了更了解如何做到這樣回歸天然的麵包，有4～5年間他會直接去法國各地不同的麵包店學習，一次學7～9天時間，才了解整個麵包生產該如何穩定控制發酵，等自己能掌握之後再回台灣進行推廣與教學。
「我們在台灣先分享了3年這樣的理念和作法，2023年世界麵包大賽台灣區選拔賽才開始加入此競賽項目。」而在甫於2024年11月15日剛結束的2025年世界麵包大賽台灣區選拔賽後，王鵬傑對比這兩屆在手揉麵包項目的表現認為進步許多，「今年的比賽大家在這個品項上已經有拿捏到手揉麵包的一個重點，因為手揉麵包跟機器攪拌的麵團所呈現的膨脹體積和力道不同，用手揉比較難呈現氣孔， 所以更考驗著每個師傅對溫度、發酵、整型的掌控。」
王鵬傑認為手揉麵包是只要給相對的發酵時間，就是「以時間來換取美味」，鼓勵想響應「尊重麵包」運動的烘焙師傅可以從自己的個性店做起，「顧客就是自己的粉絲，粉絲間的交流才有影響力。」盼能帶動台灣烘焙師傅思考如何回歸自然、做出更單純且健康的麵包。
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