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今「小雪」北部濕涼 下周可能迎冷氣團、低溫探1字頭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周三、周四受到涼冷空氣的影響，各地氣溫都會偏低。本報資料照片
下周三、周四受到涼冷空氣的影響，各地氣溫都會偏低。本報資料照片

今天是24節氣的小雪。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今明兩天東北季風影響，北部和東半部偏涼，周日、下周一氣溫會逐漸回升，不過下周二將有一道鋒面通過台灣上空，下周三、周四下一波比較涼冷的空氣影響，各地氣溫都會明顯下降，整體感受會比本周更為涼冷。

今天台灣附近主要受到東北季風影響，北方有涼冷雲系通過海面上，風向吹的是東北風，所以桃園以北、東北部、東半部地區雲量偏多，局部地方下雨，其他地區多雲到晴天氣為主。今天清晨各地低溫17、18度左右，也有地區低溫只有15度多，整體來說感受比較涼一些。

未來天氣變化，今天到明天都是受到東北季風影響過程，整體天氣偏涼，尤其北部、東半部地區溫度感受上比較涼一些。預計周日、下周一隨著北方高壓出海，台灣附近漸漸轉為偏東風，氣溫上會逐漸回升。不過，下周一台灣北方又有鋒面系統逐漸建立，預計鋒面會在下周二通過台灣上空，帶來多一點點的降雨。

鋒面通過之後，後方的高壓也會逐漸出海，預計會帶來下一波比較涼冷的空氣，下周三、周四台灣就會受到這波涼冷空氣的影響，各地氣溫都會偏低。

溫度趨勢，今明兩天白天高溫只有20至22度，中南部影響不大、白天高溫26至28度溫暖舒適；明天、周日氣溫微幅回升，不過幅度不是很大；下周一轉東風之後，加上北方鋒面接近前，台灣附近氣溫較為明顯回升。但是，下周二受到鋒面通過的影響，帶來一些水氣，北部、東半部開始降雨，因此下周二白天北部氣溫有明顯下降趨勢。

下周三開始受到涼冷空氣影響，各地氣溫更為明顯下降，預計這波最低溫落在下周四前後。目前預估這波涼冷空氣可能是東北季風接近大陸冷氣團的等級，北部低溫可能15度上下，感受上明顯比本周涼冷。

降雨趨勢，這段時間主要受到東北風和偏東風影響，降雨區域主要在迎風面，今天桃園以北、宜花地區比較容易下雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區會有局部較大雨勢出現。明天水氣漸漸減少，降雨區域比今天減少一些，大台北、宜花短暫雨，東北部局部地方有比較明顯雨勢。周日、下周一隨著環境轉東風，大台北西半側降雨更為緩和，但宜花可能零星降雨。

主要變化是下周二整個鋒面通過之後，北部和東半部地區比較容易出現短暫陣雨，水氣會稍微多一點，中部山區也要留意局部短暫陣雨出現。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
預測天氣圖。圖／中央氣象署提供
預測天氣圖。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 鋒面

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