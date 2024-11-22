北回歸線永續論壇登場 蕭美琴：讓世界認識台灣的路徑

內政部國家公園署今舉辦「台灣‧北回歸線之巔／福爾摩沙永續軸帶推動建構論壇」，透過各部會與跨域學者解析北回歸線永續軸帶目前執行中及未來可推動的項目，作為研擬國家中長程計畫的參與方案。副總統蕭美琴今出席致詞表示，北回歸線不只是地理座標，也是讓世界認識台灣路徑，同時也更值得國內民眾共同探索。

蕭美琴致詞表示，台灣在國際上被看到面向有很多，科技晶片之島、複雜地緣政治困境中造就的台灣人精神，今天呈現的面貌則是在立足之地有豐富多元生態文化等著啟發跟守護。北回歸線永續廊帶作為台灣在國際上推廣多元樣貌的主軸，希望透過跨域跨界的討論，對ESG、永續發展課題有更多新思維跟想法，讓更多國人重新認識台灣，北回歸線不只是地理座標，也是讓世界認識台灣路徑。

蕭美琴說，北回歸線經過的國家地區很多是沙漠、高原或都市，沒有一個地方像台灣多元，是世界獨一無二，過她在花蓮服務期間有幾個印象深刻的地標，像是面對太平洋的花蓮豐濱鄉，還有沿著秀姑巒溪的瑞穗台地，不遠處還有歐亞板塊跟菲律賓板塊交界處，除了帶來地震挑戰建構更多韌性外，也豐富台灣的生命歷程，另外還有從東部進入玉山的瓦拉米步道等。

蕭美琴也說，很多人說花蓮太魯閣面對地震挑戰後，還有哪裡能去，事實上還有很多地景面貌、人文歷史等著大家進一步探索，有時候她去這些知名地標，看到的外國人都比本國人多，台灣有這麼難得的地景，更值得大家共同探索，從教育、人文、生態旅遊、永續保育等觀點介紹台灣，也讓世界看到台灣獨一無二的地方。

內政部政務次長董建宏表示，我國的山脈、濕地及海洋不僅是台灣門面，也受國際觀光客喜愛，希望從國土山脈切入，落實海岸管理、串聯濕地生態，以教育責任優先，並落實部落保育，透過北回歸線軸帶發展與企業共同合作，同時希望在2027年推動北回歸線年。此次會議後也希望與各部會組成專案平台，落實論壇提供政策，將台灣文化資源向全世界宣傳。

內政部表示，論壇中各場次闡述推動建構北回歸線永續軸帶「資源保育與環境管理、多元文化與人文美學、生態旅遊與地方創生、全民教育與環境學習、身心韌性與健康促進」五大主軸內涵，透過各部會與跨域學者解析目前執行中及未來可推動的工作項目，作為研擬國家中長程計畫的執行方式與後續可行的參與方案。