Sony α1 II全片幅旗艦機登台 加了AI助對焦更快更精準

睽違近4年，Sony宣布重磅推出新一代旗艦全片幅可交換鏡頭式數位相機α1 II，搭載Sony最新AI處理元件、具備5,010萬畫素感光元件、高達30fps AF/AE連拍及抗變形快門等特點，並優化了在中、高ISO設定下的畫質純淨度。α1 II透過Sony AI處理元件不僅支援優異的主體辨識表現，更新增了「自動」模式，可由相機自動偵測人類、動物、飛機和汽車等多元主體，優化整體拍攝體驗。此外，α1 II也繼承了α9 III的創新技術，包括最長達1秒的預拍功能及機身改良的人體工學設計；重量僅約743克的輕巧機身，適合各種需要高機動性的專業拍攝需求。

Sony表示，α1 II集結了所有Sony最新科技，最大的優勢就是在高畫質、高速處理、準確對焦三者之間找到平衡點。採用全片幅Exmor RS堆疊式CMOS感光元件與最新的BIONZ XR影像處理器，可拍攝具有寬廣動態範圍的5,010萬畫素高解析度影像，即使在APS-C片幅裁切模式下，也能捕捉2,100萬畫素之高解析度影像，在自然生態、運動賽事等拍攝主題上，提高後製裁切的彈性。

另一個針對使用者反饋而升級的功能，則是「自動辨識主體」，最新AI處理元件的加入可針對豐富的主體姿態與動作資料數據快速進行運算，即時準確地判定畫⾯中人類、動物/鳥類、車/火車、飛機與昆蟲等主體，無需指定主體模式即可自動精準辨識多元拍攝目標，避免了過往因為手動切換而錯失畫面的困擾。

而在其他機種上受到用戶歡迎的「預拍功能」α1 II也具備，可提前記錄完全按下快門前最多1秒的影像，拍攝過程中亦可透過「連拍加速功能」 暫時提高拍攝速度，不錯失稍縱即逝的精采瞬間，對記憶卡容量較友善、後續挑片也可以更輕鬆。

錄影功能也有提升，除了支援8K錄影、即時自動辨識對焦，α1 II亦配備中央8.5級及邊角7.0級光學5軸內建影像穩定功能，並支援Steady-Shot積極穩定錄影模式 ，幫助呈現更穩定清晰的高品質影像。

隨著α1 II同步登場的還有首款恆定F2大光圈標準變焦G Master鏡頭FE 28-70mm F2 GM，主打優異畫質、絕美散景、有感輕量3大表現，讓專業攝影師和創作者能夠運用一顆鏡頭輕鬆捕捉包括人像、婚禮、體育、紀錄片和電影感影片等各種拍攝類型的精采瞬間。