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打疫苗也有販賣機？馬偕智能藥櫃減少等候 避免打錯針

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院引進智慧藥櫃，可以兼估低溫安全保存藥品，也可以掃描藥單條碼精準取藥。 圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院引進智慧藥櫃，可以兼估低溫安全保存藥品，也可以掃描藥單條碼精準取藥。 圖／馬偕醫院提供

打疫苗像使用自動販賣機！今年度公費疫苗開打，推動「左流右新」流感疫苗、新冠疫苗一起接種，加上年長者接種肺炎鏈球菌疫苗，「同一時間、不同部位」施打疫苗種類大增，馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳表示，平均每天接種100多支疫苗，馬偕引進智慧藥櫃的，讓藥師即時知道疫苗用量捕獲，減少民眾排隊等候的時間。

陳智芳說，依過往紀錄，10月1日起平均每天流感疫苗施打量為150支，其中以公費占 97%最多，自費3%；新冠肺炎疫苗則平均一天打9支；肺炎鏈球菌約為每日12支。

智能藥櫃放置在門診注射室內，並且有溫度監測儀，確認保持在2至8°C的恆溫狀態下放置。智能藥櫃內部共有36個艙道，每個艙道可依藥品大小放置8至14個，就像自動販賣機，可以安全存放、精準取藥。

陳智芳說，當護理師透過智能藥櫃掃描藥單條碼後，螢幕會呈現的藥品序號、藥品外觀、保存期限與病人資料讓護理師一目瞭然，取藥記錄並會同步上傳雲端資料庫，讓藥劑部後台即時掌握使用情況。另一方面，藥師經由雲端系統，可以即時得知使用量後，完成補貨。

陳智芳表示，民眾經醫師評估後，手持本院「流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗」的藥單，完成批價後就可直接到注射室接受一站式服務，減少病人排隊領藥等候的時間，也減少藥師及護理師人工處理資料的時間，是智能化醫療的具體展現。

陳智芳提醒，除了流感疫苗，包括新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗都可以在醫師評估健康狀況後，讓病人「同一時間、不同部位」施打，以增加對身體的保護力。

從今年10月起至截至11月18日累積219例流感併發重症病例、34例死亡，為十年同期最高，死亡個案都沒有接種本季流感疫苗。

新冠肺炎 流感疫苗 護理師

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