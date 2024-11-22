大隱開發與甲桂林贊助《黑蝴蝶》 打造生活美學新高度

國際知名舞蹈家簡珮如全新創作《黑蝴蝶》於11月22日至23日在台灣首演。本次製作由大隱開發與甲桂林擔任主要贊助商，演出門票於開賣後即受到熱烈搶購，已提前完售。

大隱開發董事長張裕能表示，大隱和甲桂林一向支持藝術活動，曾舉辦永康街藝術節，也在北美館辦過建築展，簡珮如是國際知名舞蹈家，在世界各地演出，因此全力贊助《黑蝴蝶》在台灣演出。

《黑蝴蝶》融合經典與當代美學，靈感源自義大利作曲家普契尼的《蝴蝶夫人》，展現女性蛻變與生命力，並以AI科技與藝術結合，打造全新的觀賞體驗。

此次演出匯聚來自台灣、義大利、美國與瑞典的頂尖藝術家，由瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者簡珮如領銜，結合台灣舞台設計師張哲龍、燈光設計師Nick的創意巧思，以及音樂由義大利作曲家、法國藝術與文學騎士勳章得主Jacopo Baboni Schilingi利用AI技術重新編制，進行嶄新的當代詮釋。

舞作邀請紐約舞者 Quaba Venza Ernest 與 Thibaut Witzleb，以及台灣新生代舞者趙心與許辰，將國際視野與新穎活力融入舞作，開創新舊世代與跨領域的藝術對話。

簡珮如表演藝術的全新舞作《蝴蝶夫人》，是舞作聚焦於女性角色的內在力量與生命蛻變，透過舞蹈展現女性從依附到自我覺醒的心路歷程。

舞蹈語言層層遞進， AI音樂是舞蹈演出的核心元素之一，以即時回應舞者的動作，進一步強化戲劇張力。同時，燈光與舞台設計精確配合，透過視覺與聽覺的空間雙重對話，營造全方位沉浸式體驗。