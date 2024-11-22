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今「小雪」東北季風影響 賈新興：下周四有冷氣團機率 探11度低溫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
下周四有受第一波大陸冷氣團影響的機率，各地天氣穩定，留意空曠地區的輻射冷卻效應。預估下周三深夜至下周四清晨，台北站低溫有接近14度左右，苗栗以北空曠地區則有接近11度上下的機率。本報資料照片
下周四有受第一波大陸冷氣團影響的機率，各地天氣穩定，留意空曠地區的輻射冷卻效應。預估下周三深夜至下周四清晨，台北站低溫有接近14度左右，苗栗以北空曠地區則有接近11度上下的機率。本報資料照片

今天是24節氣的「小雪」，持續受到東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周日，大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

他說，下周一氣溫回升，午後苗栗、台中及花東山區有零星短暫陣雨。下周二，受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，苗栗以北及宜花有局部短暫雨。下周三，全台各地有局部短暫雨，午後台中以北轉陰時多雲。

賈新興表示，下周四有受第一波大陸冷氣團影響的機率，各地天氣穩定，留意空曠地區的輻射冷卻效應。預估下周三深夜至下周四清晨，台北站低溫有接近14度左右，苗栗以北空曠地區則有接近11度上下的機率。下周四深夜至下周五清晨，恆春半島一帶有局部短暫雨。下周六，午後北部山區及宜花東山區有零星短暫雨。12月1日至2日，大台北東側及宜花有局部短暫雨。

短期氣候趨勢部分，賈新興說，預測顯示，12月2日起至12月底，宜蘭仍有持續且異常降雨發生的機率。溫度方面，自下周四起至12月底，除12月16日至22日相對正常至略偏暖外，其餘時間以略偏涼的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

宜蘭 東北季風 賈新興

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