今天「小雪」新北石碇15.8度 專家估入冬首波冷氣團這天報到

今天是24節氣的小雪。連續影響台灣多天的東北季風仍然持續中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天中層的短波槽夾帶華南雲雨帶逐漸通過後，底層的東北季風涼冷空氣似乎又稍微增強，今天清晨最低溫在新北石碇15.8度，五股、石門只有16.5度，宜蘭羅東17.0度，台北站的低溫再度降到18.6度。

他說，在相對溼度持續偏高的情況下，氣溫比昨天普遍來得低一些，顯示露點溫度有降低，底層的冷平流有稍微加強的情況，幅度不大，但確實讓氣溫比昨天要來得下降。

今天華南雲雨帶遠離，吳聖宇表示，水氣有慢慢減少的趨勢，不過，在迎風面的桃園以北到宜蘭、花蓮一帶還是持續有短暫陣雨的天氣，雨量比起前兩天來說有減少一些，大多是小雨或飄雨的型態為主。中南部則是多雲到晴，山區可能有零星飄雨，平地天氣大致穩定。

明天、周日仍維持東北季風環境，吳聖宇表示，水氣又會更為減少，降雨以迎風面地區為主，集中在大台北東側、基隆北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮一帶，雨量也會更少，其他地方則是多雲到晴的天氣。

溫度方面，吳聖宇表示，今天到周末大致維持北東全天偏涼，中南日夜溫差變化較大的型態，北部、東北部白天高溫維持在20-23度間，花東地區高溫則是23-26度，中南部高溫26-28度，相對比較溫暖。夜晚清晨在中部以北、東北部、花東縱谷內的空曠地區低溫下探16-18度，都市地區低溫有機會降到18-20度間，中南部日夜溫差比較明顯，山區溫度更低要做好保暖。

吳聖宇表示，下周一東北季風稍微減弱，風向轉東，有個短暫空檔，東半部局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，白天各地溫度回升，北部、東北部白天高溫可以回升到24-26度，花東地區高溫26-28度，中南部高溫有機會來到28-30度。

但是，吳聖宇表示，下周二下一波鋒面通過，東北季風跟著再度加強，北部、東半部有短暫陣雨，同時溫度下降轉涼，北部、東北部還是降得最多，白天高溫一下子又會降回20-23度，花東地區高溫24-26度，中南部高溫26-28度。

吳聖宇表示，下周三中高層深厚的西風槽逐漸通過台灣以北，夾帶中層水氣，也就是華南雲雨帶通過，不僅是北部、東半部有降雨，可能連中部地區，甚至南部山區也會有些局部降雨機會，雨勢不大，但預報看起來會有點雨的發生，要等到下周四之後乾冷空氣南下，降雨才會減少，縮減到迎風面地區，其他地方恢復多雲或是有陽光的天氣，並且持續到下個周末。

他說，這波西風槽過後，就是較強的冷空氣要開始南下了，也就是入冬首波大陸冷氣團，現在的預報資料看起來，西風帶的扭曲還滿明顯的，西風槽南伸的幅度足夠，極渦低壓有機會建立在大陸東北到西伯利亞東部一帶，冷高壓可能會走新疆、青藏高原東側南下到四川、湖南一帶再沿著長江東移，對台灣來說會是降溫幅度會比較明顯的型態。

吳聖宇表示，加上空氣轉乾後，如果雲量較少，還有輻射冷卻現象造成低溫的機會，因此預報來看在下周四之後到下個周末，中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫可能下探到12-14度，台北市區低溫也有機會降到14度或以下，達到大陸冷氣團的標準。

他表示，後續看起來似乎一直到12月初，極渦低壓仍將盤旋在日本附近，冷空氣有陸續南下的機會，可能溫度較低的情況會持續一段時間，後續預報值得觀察。