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台中5歲童染腸病毒手腳長水泡 醫示警：這2國71型爆發

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中1名5歲女童因感染腸病毒手足口病，手腳狂冒水泡，連妹妹都被感染了。圖／醫師施勝桓提供
台中1名5歲女童因感染腸病毒手足口病，手腳狂冒水泡，連妹妹都被感染了。圖／醫師施勝桓提供

腸病毒肆虐，全台單周逾2萬人感染，台中一名5歲女童發病後，手腳狂冒水泡，怵目驚心。兒科醫師示警，近期鄰近的日本、香港疫情增溫，日本更有71型併發腦膜炎重症個案，呼籲要帶孩子出國的家長，最好先打疫苗。

疾管署資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診破2.2萬人次，為10年同期最高，今年累計7例腸病毒感染併發重症個案；上周329班停課，高於過去4年同期，高原期至少持續到11月底。

小兒科診所院長施勝桓指出，進入秋冬季節，目前各類病毒活躍，疫情上升，最大宗仍屬腸病毒小朋友除了咽峽炎以外，手足口症發生，手腳長滿水泡的樣子也是怵目驚心；甚至有病童痛到無法行走，病灶恢復後大量脫皮。也有小兄妹得流感請假在家休養痊癒上學後，又感染腸病毒，再請假1周，幼兒園、托嬰中停課停托，讓父母好崩潰。

台中開業小兒科醫師施勝桓說，秋冬季節，流感、呼吸道融合病毒（RSV）等病毒活躍，疫情增溫，就他執業診所來說，最大宗還是腸病毒，逾3成是兒童腸病毒，近日就收治一對姊妹先後染病，先是5歲姊姊染腸病毒克沙奇類型，出現嚴重手口足症、手腳長滿水泡，後續結痂紅疹令人怵目驚心，後續妹妹也被感染，一同帶來治療。

施勝桓指出，值得注意的是，鄰近的日本、香港腸病毒疫情升溫，日本單周2.4萬例個案，創下10年新高，其中71型持續攀升至64例、更有6例併發腦膜炎重症，不得不慎；香港上周也新增2例71型案例，今年共10例71型個案中，有1例重症。

台灣兒童急診醫學會秘書長、童綜合醫院急診醫師陳俊佑說，腸病毒疫情全年流行，現在腸病毒、RSV、流感、新冠等病毒都在流行，之前也有腸病毒71型輕症未強制通報，懷疑社區流行恐更多，由於71型有疫苗，因此家長可帶孩子接種。

台中1名5歲女童因感染腸病毒手足口病，手腳狂冒水泡，連妹妹都被感染了。圖／醫師施勝桓提供
台中1名5歲女童因感染腸病毒手足口病，手腳狂冒水泡，連妹妹都被感染了。圖／醫師施勝桓提供

日本 疫情 腸病毒

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