今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

今天是24節氣的小雪，未來1周2波冷空氣。東北季風持續影響，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭、台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，水氣較為減少，桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間較長，留意較大雨勢發生，竹苗地區及中南部山區偶有零星降雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

溫度方面，今天北部、東北部整天氣溫約18到23度，感受濕涼，花東地區約20至26度，中南部地區約19至28度，日夜溫差較大，馬祖整天氣溫為16到18度，金門18到21度，澎湖21到23度。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；水氣減少，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北、花東地區降雨變得比較零星，其他地區為多雲到晴。

周日至下周一東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周日氣溫稍回升，下周一回溫較明顯。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區零星降雨，其他地區雲量偏多。

下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量多。北部及東北部15-20度，花東19-23度，中部15-21度，南部18-23度；澎湖19-21度，金門16-21度，馬祖15-18度。

下周四東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區零星降雨。北部及東北部13-19度，花東16-21度，中南部15-23度；澎湖18-20度，金門15-19度，馬祖14-15度。

29日至12月1日東北季風或大陸冷氣團影響，天氣偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；氣象署表示，依目前最新資料研判28日至29日清晨氣溫最低，這波冷空氣的強度及影響時間仍有不確定性，氣象署將密切觀察。