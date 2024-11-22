補充保費擬提高 2年後上路

健保財務緊繃，補充保費制度上路十一年，即將出現重大變革。衛福部健保署長石崇良昨天證實，已著手研擬「健保法」修法，預計補充保費費率調整與一般保費脫鉤，且針對六種補充保費項目制定不同費率，並討論新增房屋轉售、證券交易等項目，新制有望二年後上路。

行政院已核定明年健保總額成長率高推估為百分之五點五，低推估百分之三點五二一，明年總額將突破九千億元，衛福部長邱泰源日前承諾健保費二年不調漲。

國民黨立委陳菁徽昨天在立法院社福及衛環委員會質詢表示，邱泰源才說健保費率二年不漲，石崇良又要調整補充保費，健保費二年不漲承諾是否跳票。邱泰源說，他承諾為一般保費二年不調漲與補充保費不同，調整補充保費收取方式，一直是政策目標。

現行補充保費自民國一○二年上路，共分為高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入共六種項目，目前費率為百分之二點一一。石崇良說，現行補充保費費率調整與一般健保費率連動，未來希望兩費率脫鉤，而六種項目中有資本利得，也有勞務所得，目前正研議修法方向，希望各自訂定不同費率，並研擬增加房屋轉售、證券交易等項目，二年後有機會上路。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，邱泰源日前受訪曾說，希望富有老人可以多付出一點健保費，可見衛福部知道健保財務問題所在，必須從「所得」評估收費基準，而非薪資收入，目前看來，衛福部面對健保財務問題，打算從股票族、包租公下手。

林雅惠說，健保費原先預估為採取「家戶總所得」制度收取費用，但推行困難，導致採一般保費、補充保費雙軌制徵收。但青壯人口萎縮下，自薪資收入收取保費更少，加上已十多年沒有大規模討論保費課徵問題，呼籲衛福部應重新盤點健保費收取問題，同時考量量能付費。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，補充保費占健保保費整體收入僅一成，健保總額已不夠使用下，增收補充保費不一定可以支撐新藥新科技等支出，且補充保費收益仰賴股利及獎金，須靠經濟成長，但明年補充保費預估金額已往下修，衛福部等於自打嘴巴，顯示靠補充保費補健保漏洞就是一個錯誤，建議健保費應採單一費率，並採用所得計費，否則只會加劇健保收費的不平等。