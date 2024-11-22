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鐘樓怪人 台中加演

聯合報／ 本報訊

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」開賣首日締造萬人搶購的盛況，主辦單位聯合數位文創昨天宣布，加碼明年四月五日晚間七時卅分台中場次。

台中國家歌劇院大劇院以「美聲涵洞」設計概念著稱，無論是其３Ｄ環繞包覆的聽覺效果、卓越的聲學設計，搭配音樂劇「鐘樓怪人」磅礡氣勢舞美設計、演員歌手嘹亮渾厚嗓音與絕美舞蹈的呈現，滿足觀眾對國際級藝文表演的極致渴望。加演場將於今天中午十二時於udn售票網（https://reurl.cc/5dORo6）開賣。

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