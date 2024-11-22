張榮發基金會與梵志登簽約 兩次巧合

長榮交響樂團簽下世界頂尖指揮梵志登為「駐團藝術家」，創下國內樂團與國際大師合作的天花板。張榮發基金會執行長鍾德美分享雙方簽約時的奇妙緣分。梵志登四月選定貝多芬「貝多芬第七號交響曲」作為和長榮合作音樂會的曲目，這剛好也是長榮海運「EVER MAX長極輪」首航影片的背影音樂。

此外，梵志登的經紀人李先生，四月和長榮洽談合作時，某天晚上在米蘭搭計程車，計程車司機想在車上放Youtube頻道的歌劇音樂，沒想到搜尋到的第一支影片，正是長榮交響樂團演奏的「鄉間騎士」。鍾德美認為，兩次巧合是「緣分的巧妙安排」。

昨天的宣告記者會上，張榮發基金會也送了一艘「EVER MAX長極輪」模型給梵志登。他開心表示，要放在書房中好好欣賞。

「我就像偵探一樣，保持積極的態度，挖掘樂團的長處與潛力。」談到與長榮交響樂團的合作，梵志登表示，希望能和樂團建立和家人一樣的緊密關係。此次合作音樂會，一周排練六首交響曲，從貝多芬、馬勒到柴可夫斯基。因他希望透過不同種類的樂曲，去挖掘長榮樂團的特色，也讓彼此互相了解。

「如果不創造新的音樂，再經典的舊音樂都會死掉。」梵志登說，領軍紐約愛樂時，自己演出至少四十首當代作曲家的作品。希望跟台灣的年輕作曲家合作，期待他們為樂團創造新的音樂。